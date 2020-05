5 datos curiosos sobre la saga de Star Wars

por Juan Manuel Dominguez

La película original de Star Wars, la que dio comienzo a todo, ya tiene más de 40 años. Dos generaciones han crecido con el mito de la fuerza creado por George Lucas y que Disney volvió a convertir en una franquicia (todavía más) masiva. Y hoy, 4 de mayo (May The Fourth), es el día en que se celebra a la saga mundialmente.

Todos gritan hoy, entonces, su amor a Star Wars, la famosa saga de Lucasfilm. Incluso la misma compañía anunció un nuevo largo en los cines y una nueva serie para Disney +. Las novedades, la saga, no se frena ni en plena pandemia mundial. Pero a veces los fans quieren testear su fuerza, su conocimiento sobre la saga y nunca está mal darles lo que quieren.

Los fanáticos "vieja escuela", los que vieron la saga original en los cines, o los nuevos adoran por igual a los personajes que cambiaron para siempre a Hollywood. Pero aún así, quizás estos cinco datos les escapan. O no.

EL SONIDO DE LA FUERZA

Siempre, se tenga cinco años o cincuenta, y se juega a Star Wars, alguien finge con sus labios el sonido de la más mítica arma en el arsenal de la saga. Así es, hablamos del sable láser y su característico (aunque no reproducible por labios humanos) sonido. ¿De dónde viene el ruido más cool de toda la galaxia de la ficción? TV y cine. Una combinación, literal, de ambos medios hace al famoso sonido: el tubo de luz de una vieja televisión y el motor de un proyector.

NO DIRAS LA PALABRA EWOK

Amados y odiados, adorados o defenestrados: los ewoks siguen dividiendo aguas incluso después de la existencia de Jar Jar Binks, su salto evolutivo que salió por la culata. Lo cierto es que la tercera película de la saga original, El regreso del Jedi, presentaba a estos guerrilleros de felpa, que algunos leen como la infatilización irreversible de la saga y otros como una lectura naif pero que muestra los dientes de resistencias en la jungla. Lo cierto es que la palabra "ewok" no es dicha ni una sola ves en toda la película. Es más, siquiera se la menciona en la trilogía original. ¿Dónde entonces sale el nombre de la especie? En el guion y los créditos finales. Un dato extra de El regreso del Jedi: los rumores dicen que George Lucas en algún momento barajó la idea de que Luke, al final, se pusiera el casco de Darth Vader y asumiera el rol malvado de su padre.

LA PRINCESA SIN TRABAJO

Carrie Fisher más de una vez dijo que siempre, pero siempre, se la iba a asociar con la princesa Leia, el personaje que interpretó en la trilogía original y la reciente trilogía de cierre (donde hasta fue recreada a través de efectos digitales después de su muerte).

La gran sorpresa es saber que casi no consigue el rol. Jodie Foster reveló que el rol casi que era suyo pero lo rechazó ya que no creía que fuera a arrepentirse nunca de no estar en el film. Fisher se enteró de Foster y pensó había perdido el rol. "Finalmente no iba a almorzar rodeada de monstruos" declaró.

EL MONO DE YODA

¿Sabían que el famoso Yoda, el maestro jedi por excelencia, casi no es una criatura espacial? Yoda casi es interpretado por un mono. Un mono usando una máscara, claro, y con un bastón. Todos adoramos a Yoda, pero hubiera sido una gran imagen (si el mono estaba de acuerdo con la misma). Y ni hablar de los muñequitos de un mono con máscara y bastón.

Otra trivia Yoda: incluso décadas después, con Baby Yoda, el literal bebé Yoda de la serie The Mandalorian, siendo lo más celebrado de 2019, todavía no sabemos el nombre de la especie de Yoda y Baby Yoda.

EL CLUB DE LOS NO DARTH VADER

A nadie se le ocurriría que Darth Vader, el gran villano de la saga (y para muchos el gran villano de la historia del cine de Hollywood) no sería bienvenido en un evento de Star Wars. Y así fue y sigue siendo.

David Prowse, el actor dentro del traje durante la primera trilogía, no era bienvenido en los eventos de la saga. ¿La razón? Algunos dicen que a George Lucas le caía mal, pero hay razones para creer que la bronca se generó porque Prowse rebeló en una entrevista previa al estreno de El regreso del Jedi, información crucial del film. Lo cierto es que hasta el día de hoy, Prowse esta en la lista negra del señor Lucas.