Disney anuncia nueva película de Star Wars con un nombre de Marvel

La fuerza es poderosa el 4 de mayo. Sin dudas. El famoso #MayTheFourth, celebración internacional de la saga Star Wars, es un día que suele ser usado para generar grandes anuncios por parte de Disney, actual dueña de la franquicia.

Más allá del coronavirus y la cuarentena, este 4 de mayo no fue distinto. Así vio la luz a través de las redes de Lucasfilm un notición que trae una sonrisa a los rostros de los fans de Star Wars: habrá una nueva película de la saga en los cines. Así es. Es plena pandemia y crisis de las salas de cine, Lucasfilm publicó un tuit donde anunciaba que Taika Waititi, director de los últimos filmes de Thor de Marvel (Thor: Ragnarok y Thor: Love & Thunder, esta última actualmente en pre-producción), será el director y co-guionista de una nueva película de Star Wars.

Another transmission, Emmy Award winner @LeslyeHeadland to write, produce, and serve as showrunner for new untitled Star Wars series in development for #DisneyPlus: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/NM8uIJBGez