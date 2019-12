Fanáticos de "Star Wars" anticipan en la Comic Con el final de la saga

por Santiago Carrillo

Jedis, droides, stormtroopers y emperadores del Lado Oscuro tomaron la Ciudad. Todo ellos están presentes hasta esta noche en la Comic Con, la megaferia de la cultura pop que transcurre en Costa Salguero, para empezar a vivir la previa del final de la última trilogía de Star Wars que se estrenará el próximo 19 de diciembre. La galaxia mágica que creó George Lucas hace más de cuarenta años no solo se mantiene vigente entre los fanáticos que continúan gastando fortunas en su merchandising, sino que también une a varias generaciones.

En uno de los stands más grandes de la Comic Con hay dos guardias de la Legión Rebelde que protegen a R2-D2 –conocido como “Arturito”– con sus sables láser de los Jedi. Uno de ellos es Ariel Ibáñez (42), quien se convirtió en un fanático de la saga desde que era un niño y se estrenaron las primeras películas de la década del 70. “Tengo una habitación llena de cosas de Star Wars, perdí la cuenta de la plata que gasté. Lo que más tengo son las figuras ‘334’, que son las pequeñas”, cuenta el hombre que forma parte del grupo “de los buenos” y mezcla su pasión por la película y acciones solidarias.

Uno de los creadores de la Legión Rebelde es Christian Tovar (47), quien dice que en su caso “el fanatismo se dio por el lado de las caracterizaciones” después de la segunda película de la anterior trilogía. “En aquel entonces hice mi primer traje a mano, con muy pocas referencias”, dice. Luego, hacia el año 2009 en el país sucedió la Star Wars Exhibition y “como nos volvimos a encontrar muchos fanáticos, se creó la Star Fan Argentina”. “Aprendimos a hacer trajes de mejor calidad; a trabajar con cuero, madera, plástico e incluso impresiones 3D”, cuenta Tovar. “En la Comic Con vamos a hacer una performance en el escenario”, agrega Tovar sobre las presentaciones que los grupos suelen hacer para colaborar con colectas para personas con severos problemas de salud y escasos recursos económicos.

Preparativos. Por su parte, Disney –propietaria de los derechos de Lucasfilm– hace varias semanas que prepara el clima de expectativas y ansiedad por el estreno del Episodio IX. El ascenso de Skywalker. Una de las más espectaculares prsesentaciones fue la que se hizo en la última final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Flamengo, cuando un batallón de stormtroopers ingresó al estadio Monumental de Lima y custodió el trofeo de la Conmebol. Además, varios canales de televisión emitirán durante todo diciembre varias maratones de Star Wars para que los que no son tan fanáticos puedan tener en la memoria los últimos sucesos espaciales. Mientras que el 18 de diciembre los cines harán su propia maratón con las últimas dos películas que se pasarán correlativamente. Por último, el mes pasado se realizó en el Teatro Colón una emisión de la primera película, Una nueva esperanza, con interpretación musical en vivo. Las funciones se retomarán en febrero.

Una forma de vida. “La primera vez que vi Star Wars tenía 16 años. La culpable de este fanatismo fue mi hermana, que me presentó las películas cuando estaba en un momento triste de mi vida. Me las miré las seis al hilo. Los mensajes que transmiten los personajes me hicieron ver la vida de otra manera, como aprender a superar penas”. La que habla es Gina Toso (26), quien rompió el mandato de “las nenas no miran estas películas” y hoy tiene más de $ 300 mil en artículos de Star Wars y nueve tatuajes referidos a la saga. “Todo lo que uso en mi vida diaria tiene que ver con la película: cepillo de dientes, jabonera, cubiertos, mate, muñecos y disfraces. Pero la mayor locura sin dudas es faltar todos los 4 de mayo al trabajo porque es el Día Internacional de Star Wars”, dice la joven que el año que viene viajará al parque temático de Disney Galaxy Edge. “Star Wars es mi religión”, cuenta Toso, quien lleva el escudo Jedi tatuado en la mano y que faltará al cumpleaños de su hermana para no perderse la avant première de la próxima película.

Ramiro Palmeyro (31) ya tiene entradas para ver el estreno de la película junto a un grupo de amigos. Pero solamente consiguieron para el 25 de diciembre, por lo que “se abandonará un rato a la familia”. “El fanatismo me lo inculcaron mis hermanos mayores, cuando tenía 8 años. Luego creció con los juegos de Nintendo 64 y los juguetes que nos regalaba nuestro padre”, cuenta Palmeyro.

Por otro lado, Guillermo Mangialavori (46) se pasa las tardes junto a su hijo de 7 años construyendo las naves a escala de Star Wars. “Tengo una colección de 300 muñecos, estatuas y sables de luz”, cuenta Mangialavori. “Creo que la película trasciende generaciones por los primeros que vivieron las aventuras y que luego se encargaron de transmitir la pasión a sus hijos y sobrinos”, dice el hombre que comparte la magia con su hijo. “Me encanta todo lo que tenga que ver con Star Wars, soy un gran fan. El 19 vamos a ir a ver la película con mi papá”, dice el niño, que también tiene su propia colección de artículos de la galaxia.

Famosos y devotos

Desde que en agosto de este año Disney inauguró en su parque temático el Galaxy Edge, varios argentinos fanáticos de Star Wars visitaron el mundo de George Lucas, en Estados Unidos. Uno de ellos fue el tenista Guido Pella, quien además desfiló con los stormtroopers. También fue la cocinera Narda Lepes, quien nombró a su hija Leia, como la princesa de la Legión Rebelde, y el empresario de medios Mario Pergolini. La cantante Tini Stoessel recibió a los stormtroopers que entregaron la copa Libertadores en Lima.