En Argentina, el Star Wars Day esquiva la cuarentena y se celebra por internet

Hasta Star Wars se adaptó al coronavirus. Y en la virtualidad, se hizo la primera celebración del Día Mundial de Star Wars sin concentraciones con fans ni desfiles masivos. Por eso se lanzaron acciones virtuales como nuevos avatars, emojis y calcomanías de todos sus personaje. Desde 2011, cada 4 de mayo esta saga creación de George Lucas tenía esta cita para seguidores de todo el mundo. Y si bien el estreno de Stars Wars Episodio IV había sido el 25 de mayo de 1977, una cuestión de fonética en inglés trasladó al 4 de mayo el festejo. En inglés el número 4 (four) y la palabra “force” (fuerza) potenciaba la frase “May the 4th Be With You” (Que la fuerza esté contigo).

En el Twitter oficial de SarWars, se presentó un catálogo de nuevos emojis de los personajes.

Argentina tampoco está fuera de los festejos por Star Wars. Y, por ejemplo, se lanzó “Juntos a través de la Fuerza”. Este es un proyecto audiovisual colaborativo donde fanáticos de la saga cuentan sus experiencias y vivencias. En este 'fan film' documental colaborativo se responden preguntas como “¿Qué significa Star Wars para nosotros?” y “¿Cuál es su influencia en nuestra vida?” Y así se recopilaron testimonios de más de 100 personas de 15 países y se puede ver en el canal de YouTube de Star Losers, que desde hace tres años llevan adelante el primer late night show sobre Star Wars en español, transmitiendo en vivo los jueves a las 22 horas de Argentina, para la comunidad de fanáticos de Star Wars.

Un argentino reunió a seguidores de Star Wars en un fan documental que se estrena gratis en YouTuBe

Para descargar paquetes de stickers y utilizarlos en WhatsApp, hay varias opciones que en todos los casos, gratuitas. Solo hay que ingresar en Google Play Store, poner el nombre en el buscador y descargar los packs para luego insertarlos en la aplicación. Uno de los más populares es el Baby Yoda Stickers, referido a uno de los personajes más nuevos del universo que aparece en la serie The Mandalorian. El paquete cuenta con decenas de stickers para utilizar en cualquier conversación o tema del que se esté participando.

10 formas en que Star Wars cambió la cultura pop

También existe la posibilidad de tener nuevos stickers de Star Wars en general y no solo sobre un personaje. Al buscar en el Play Store bajo el nombre Movie an Comics Stickers, se descargan miles de estas imágenes. Entre ellos, se selecciona la opción Star Wars o Darth Vader y se accede a una colección que, sin dudas, será de gran ayuda para festejar durante el día de hoy. Y en el twitter oficial de Star Wars se exhibe el catálogo de emojis que lanzaron para la celebración.

Para el Star Wars 2020, se lanzaron nuevos avatars de los personejes.

CP