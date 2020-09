Durán Barba: "La gente cree que el presidente Moreno, que vive acusando a Correa, es un incapaz"

La columna del profesor de la George Washington University, Jaime Duran Barba, en Diario PERFIL generó impacto y notoriedad en Ecuador, porque advertía una persecución del actual presidente, Lenin Moreno a su predecesor Rafael Correa. Ante esto, el ex mandatario utilizó su cuenta de Twitter para denunciar un acoso político en su contra.

En comunicación con RePerfilAr, Duran Barba dijo que Correa “se sorprendió mucho, sobre todo porque en mi columna afirmé también que su candidato encabeza las opciones según las encuestas. Correa es el único presidente ecuatoriano que no me conoce, nunca lo vi”. Y remarcó que “nunca estoy viendo si esto beneficia o no a alguien y en realidad no soy partidario ni enemigo de nadie. La verdad es que en las encuestas está encabezando el candidato de Correa, ahora lo quieren eliminar vía trucos jurídicos y que Correa ha sido objeto de persecución permanente en el gobierno de Moreno, eso es cierto. Siempre mi posición ha sido no perseguir y siempre aconsejo que no se persiga a nadie”.

Además, el analista político explicó: “La gente siempre cree que el presidente que vive acusando al anterior de sus desgracias, es un incapaz y por eso aconsejé a todo presidente olvídate del anterior, trata de hacer algo por la gente. La gente no te eligió para que vivas jorobando a un tipo que le cae mal, haz algo por la gente'”.

Para dar un ejemplo en el plano local, dijo que “contemos cuántas veces Macri y su Jefe de Gabinete aludieron a Cristina durante su Gobierno y cuántas veces lo ha hecho Alberto Fernández y su Jefe de Gabinete. De parte de ellos hay una tendencia permanente a atacar a los del PRO, a los jueces, a los periodistas. Es un tipo de política de ataque permanente y sin sentido. En los quince años que estuve cerca de Macri, nunca hubo una reunión a la que yo haya sido convocado para hablar de Cristina, menos para ver cómo se le perseguía”.

Con respecto a las declaraciones de Correa sobre el armado de un plan sistemático para sacarlo de las elecciones, Duran Barba expresó: “No creo que haya sido así pero sí que ha habido un empeño en encontrar todas las costuras de lo que hizo Correa. No me gusta nunca juzgar a nadie, sea amigo o no amigo. Creo que sí hubo una actitud de perseguir a Correa y hablar mal de él permanentemente por parte de los funcionarios de Gobierno. Eso, lo que terminó logrando es que se fortalezca su candidato y sea el que está más opcionado para ganar”.

