El gobierno argentino negocia con cuatro laboratorios por la vacuna contra el coronavirus

Recientemente, el gobierno anunció que va adquirir 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik-V. Sin embargo, está negociando con otros tres laboratorios, aunque aún no se haya firmado ningún contrato.

En ese marco, el ministro de Salud, Ginés González García sostuvo que "se está esperando que se promulgue la ley de Adquisición de Vacunas que otorgue un marco legal a estas negociaciones.

Además de la Sputnik-V, la AstraZeneca, es otra de las vacunas que se vienen desarrollando, en conjunto con la Universidad de Oxford, la cual se va a producir en la Argentina. Para el primer trimestre del 2021, se espera que 22 millones y medio de dosis ya estén disponibles.

Otra de las posibilidades están depositadas en la de Pfizer, de la que los ensayos se están realizando en el país. También está la de Janssen de la que esta semana comenzaron las pruebas clínicas en Argentina

Ginés contradice a Vizzotti: la vacuna contra el Covid "no será obligatoria"

Cabe destacar que hasta el momento ninguna de estas vacunas completó la Fase 3 de ensayos clínicos, por lo tanto se desconoce si es segura y efectiva. Sin embargo, los laboratorios ya impulsan su aprobación en la Anmat.

En ese contexto de incertidumbre, una de las certezas, es que se espera que las primeras dosis lleguen en diciembre. Según trascendió, en la aplicación de las dosis se priorizará en primera instancia al personal de salud, y al de Seguridad. También a los mayores de 65 años que son quienes están en mayor riesgo de mortalidad, y aquellas personas que tienen comorbilidad que están en grupo de riesgo.

Las autoridades notificaron que será gratuita, sin embargo, la gran polémica es si será o no obligatoria. Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Gollán manifestó que no ´solo será "voluntario" sino "con consentimiento informado".

En línea, el ministro de Salud, Ginés González García sostuvo que: "No va haber una cosa de llevarlo por la fuerza a que se vacunan, pero vamos a instar, a convencer" a que lo hagan. Sin embargo, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, fue quien desentonó con su respuesta generando un tanto de confusión. "Es gratuita y obligatoria porque es un bien social que está por encima del beneficio individual. Si decido no vacunarme, no sólo me puedo enfermar yo, sino propagar una enfermedad que tiene posibilidad de transmisión altísima", sostuvo.