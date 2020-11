Carla Vizzotti, sobre la vacuna rusa: "No se está salteando ningún paso"

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, habló este miérrcoles 4 sobre el preacuerdo para que la Argentina acceda a la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus: afirmó que lo primero a la hora de decidir aplicarla en el país es la seguridad y que “no se va a aplicar ningún biológico sin los controles”.

"No se está salteando ningún paso, no se puso ningún cambio en los registros, solo se está acelerando la documentación. Para acelerar los tiempos no se va a aplicar ningún biológico sin los controles, que no cumpla con los requisitos y no tenga el aval de la Anmat", dijo Vizzotti en diálogo con el programa Ahora dicen, que se emite por Futurock FM.

La funcionaria de Salud se refirió además a quienes manifestaron desconfianza por los tiempos y las pruebas con que avanza la vacuna desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya. "La vacunación es gratuita y obligatoria por ley. Nuestro camino es la información y que la población adhiera, no es lo mismo que no se quiera vacunar el cinco por ciento de la población que la mayoría. La expectativa es altísima. Quienes nos vacunamos, vamos a proteger de manera indirecta a quienes no se vacunan", detalló.

En ese sentido, Vizzotti sostuvo que “tiene la convicción de que van a poder dar toda la información” sobre una eventual vacunación y expresó: “La sociedad se tiene que dar cuenta que tenemos que tirar todos para el mismo lado". "Tenemos expectativas en que todas las vacunas que se están probando tengan algún beneficio, hay que ver qué beneficio en particular y por eso negociamos con todos. La idea es tener más de una vacuna", manifestó y reafirmó que “lo primero es la seguridad” y que “todas las vacunas se prueban".

En relación a la posibilidad de que las vacunas generen efectos secundarios, aclaró que en la etapa de prueba se buscan eventos y se analizan si son causados por la vacuna: "Una tintura de pelo puede generar efectos adversos, puede haber reacciones alérgicas, pero no eventos causados por el componente de la vacuna", detalló.

Respecto de las negociaciones de Argentina con Rusia para tener las dosis de la vacuna en caso de que se apruebe luego de la fase 3 por los distintos organismos de control, Vizzotti señalo que "no hay un compromiso, hubo una oferta para vacunar a 25 millones de personas, con 50 millones de dosis”. En cuanto al costo, dijo que las vacunas rondan entre los 5 y 10 dólares la dosis, mientras que la Sputnik sale 19,90 las dos dosis, y que se aplicarían en forma gratuita. "Tener la vacuna es el comienzo de uno de los desafíos más grandes que vamos a tener en Argentina", aseguró.

La secretaria de Acceso a la Salud señaló que buscan iniciar la vacunación “lo antes posible con la mayor cantidad de dosis”. “Queremos vacunar a la mayor cantidad de gente antes de abril, mayo, que es cuando comienza el frío", adelantó. El despliegue de vacunación, dijo, será “el más grande de Argentina y uno de los más grandes del mundo”, para el que prevén que no será suficiente solo con el empeño del sector de salud.

Por último, sobre los indicadores epidemiológicos de la pandemia, destacó “el trabajo que se hizo en el AMBA, uno de los aglomerados más importantes de Latinoamérica que pudo dar respuesta con trabajo en conjunto", aunque aclaró: "De ninguna manera esto quiere decir que la pandemia ya pasó".