El Secretario Gremial de SUPA, Diego Corvalán: "El enfrentamiento fue una represión de Terminal 4"

Ursula Ures Poda y Pablo Corso Heduan

En comunicación con RePerfilAr, Diego Corvalán, Secretario Gremial de SUPA dijo sobre los incidentes ocurridos durante el fin de semana que “los incidentes inician hace dos meses cuando nosotros no aceptamos la paritaria que nos ofreció la terminal. Estamos reclamando nuestros retroactivos desde marzo, abril y mayo. La empresa nos pedía que renunciemos a eso, firmar por un 10% en Junio y retrocediendo un mes nuestra paritaria anual que siempre es a partir del primero de Julio. Entonces no nos pusimos de acuerdo, no aceptamos lo que habían firmado con otros gremios”.

El Secretario Gremial de SUPA dijo que “la semana pasada hicimos un paro acá que duró más o menos un día. El Ministerio nos pidió que levantemos el paro y que iba a recibir el petitorio nuestro el Secretario General junto con el Ministro de Trabajo”. Cuya respuesta fue “que iba a transmitir a las empresas que traten de negociar o acercarse al pedido nuestro. El viernes vinieron el Ministerio de Trabajo con las empresas hablando y la respuesta no fue la que nosotros necesitábamos, por eso el Ministerio nos pidió que esperemos hasta el día de hoy. El sábado nos presentamos a trabajar a las 15hs y no nos dejaron ingresar”.

Corvalán dijo sobre la continuación de las negociaciones por parte del Juez y el enfrentamiento transcurrido durante el fin de semana que “el enfrentamiento en realidad fue una represión de la terminal 4. Que los contrataron barras, lo que dicen, salieron de la terminal y vinieron con coches también. Agredieron a seis compañeros que estaban acá mientras nosotros nos estábamos manifestando en buquebus porque sabían que iba a ingresar gente por ahí. Recibimos una llamada de un compañero, nos acercamos acá y encontramos que había un compañero herido. Lo habían lastimado con armas blancas, a puñetazos. Después de esto, se armó lio acá y llegamos a apoyar a nuestros compañeros. Nos defendíamos con piedras y palos, ellos con balas. Esto fue hecho por la terminal 4, por la gerencia”.



I. R. A