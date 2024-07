Elecciones presidenciales: Joe Biden no se baja de su candidatura

El presidente estadounidense, Joe Biden, que enfrenta una fuerte presión para que se retire de la candidatura para las elecciones presidenciales de noviembre, tuvo un lapsus, durante la reunión de la OTAN en Washington.

El mandatario estadounidense dijo: "Ahora quiero dejarlos con el presidente de Ucrania, que tiene tanto valor como determinación. Damas y caballeros, presidente Putin". El demócrata de 81 años, en cuanto se dio cuenta del error señaló: "Va a derrotar al presidente Putin". El presidente Zelenski y se disculpó diciendo que estaba muy concentrado en derrotar a Putin que fue quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Pero después durante una conferencia de prensa Biden cometió otro error. Manifestó que se siente capaz de lidiar con los mandatarios de China y de Rusia dentro de tres años si gana en los comicios de noviembre.

En respuesta a la primera pregunta señaló; “No habría elegido al vicepresidente Trump para ser vicepresidente si no creyera que ella está calificada para ser presidenta”. Obviamente se refería a su vicepresidenta, Kamala Harris. No se dio cuenta de la confusión y siguió con las preguntas como si nada.

Cuando le consultaron si se haría un test cognitivo, Biden dijo que su trabajo en la Casa Blanca es una prueba diaria, ya se hizo tres y los superó. "Y si los doctores me sugieren otro lo haré", finalizó.

Las dos últimas semanas fueron un calvario para Biden cuando millones vieron por televisión como perdía el hilo de lo que decía y hasta divagaba en el debate con Trump. Pese a todo, Biden no se baja.