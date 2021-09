Limpiaba zapatillas para comer y ahora se lanzó al mundo de la manicuría

Hace un tiempo te contábamos cómo la pandemia y las restricciones atentaron contra numerosas fuentes de trabajo, afectando particularmente a los sectores más vulnerables de la población. Ese fue el caso de Elizabeth Gamarra, una mujer que en su momento decidió salir a limpiar zapatillas para ganarse su comida y ahora se lanzó al mundo de la manicuría.

Vídeo | Elizabeth Gamarra, ejemplo de superación y perseverancia

“Conocí a una chica que me contó que era profesora de manicuría y le pedí que me enseñe”, aseguró Elizabeth Gamarra, quien luego completó su relato: “Me enseñó y no solo me representa un ingreso sino que también me distrae, últimamente estaba deprimida por la diálisis”.

La manicuría no solo le permite a Elizabeth tener su propio trabajo sino que también lo hace compatible con su tratamiento. “Charlo con gente y me distrae, los clientes quedan muy satisfechos y eso me hace feliz”, completó la joven emprendedora.

“Me gustaría que la gente pueda cumplir sus sueños a pesar de que tengan ciertas enfermedades, es duro pero yo sé que algún día voy a tener mi propio salón”. El sueño de Elizabeth es el de muchos otros a los que ella les sirve de inspiración.