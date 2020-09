Federico Tiberti, investigador: "Es la demora más grande desde el inicio de la pandemia"

En diálogo con RePerfilAr, Federico Tiberti, investigador y candidato al doctorado de la Universidad Princeton explicó el motivo por el cual hubo una demora en la carga de fallecidos por coronavirus reportados este lunes 21 de septiembre. Casi la mitad de las muertes reportadas eran de hace más de un mes.

“Está el reporte diario que consiste en casos que no son necesariamente durante el día y lo que yo hago es fijarme cada uno de esos nuevos casos y fallecimientos reportados en el reporte diario, cuál es su fecha real, o de diagnóstico o de fallecimiento y calcular esta demora”, dijo Tiberti. Y expresó que, “si uno saca el promedio de las demora de cada uno de los 429 casos es 32 días y es la demora promedio más grande desde el inicio de la pandemia”.

Para el especialista la demora en el reporte “se da en la Provincia de Buenos Aires de una forma más sistemática pero en algunas provincias también se registran demoras altas. Ahora estamos viendo demoras altas en provincias del norte argentino como Jujuy, Tucuman, Salta”. En este sentido informó que, “está empezando a pasar que hay provincias, que ya sabemos que se produjeron fallecimientos pero aún no figura en el reporte”.

"Tenemos una letalidad subestimada", dijo Tiberti.

No obstante, Tiberti destacó que “en distintos aspectos” el análisis actual de la pandemia puede no ser el más acertado como es “la cantidad de fallecidos que probablemente sean más” que los reportados. “A mediados de julio habían confirmados dos mil fallecimientos hasta el momento pero ahora sabemos, por los que se cargaron con retraso, que ya eran más de 3.200. No se si estaremos en una diferencia alta ahora pero una diferencia hay. Tenemos una letalidad subestimada”, completó Federico Tiberti.

I. R. A