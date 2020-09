Nicolás Del Caño: "No sabemos qué situación de pandemia vamos a tener en 2021"

Ursula Ures Poda y Jairo Straccia

A una semana del super cepo, crece la tensión en torno al dólar y el Ministro de Economía, Martín Guzman, presenta el presupuesto para el 2021. En diálogo con RePerfilAr, Nicolás del Caño, diputado nacional del FIT, expresó su disconformidad ante la respuesta de Guzmán ya que “el ajuste de este año ha sido muy grande para millones de personas que trabajaron toda su vida y ya cobraron sus jubilaciones magras. Ni siquiera la pandemia modificó el plan original del Gobierno que planteaba que aquel jubilado que cobraba 20 mil pesos debía ajustarse cobrando menos”.

El diputado nacional explicó que “el año que viene, según el cálculo del Gobierno del 29% de inflación, si la inflación tuviera dos puntos más ya las jubilaciones quedarían por debajo de la inflación según lo que estipula el presupuesto”. Y agregó que “el Gobierno hace la comparación para decir que este no es un presupuesto de ajuste como señalamos nosotros con el año 2019. Como si ahora no hubiese todavía en el 2021 una emergencia en lo sanitario, porque no hay vacuna y no sabemos qué situación de pandemia vamos a tener en 2021. Como si no hubiera una emergencia aún mayor con la crisis que nos dejó Macri, el 50% casi de pobreza en la Argentina”.

“El ajuste de este año ha sido muy grande", dijo Del Caño.

Del Caño explicó que participan como oyentes en la Comisión Especial y sólo pueden hacer preguntas por el chat, pero que escucharon “que la fórmula va a ser perjudicial para los jubilados y jubiladas. No podemos discutir una fórmula sin partir de que habría que recomponer la jubilación mínima que hoy está alrededor de 18 mil pesos y habría que elevarla, por lo menos, a 40 mil pesos que debería ser lo mínimo”.

Además, el diputado nacional se refirió a las tomas ilegales. "Hay familias que se quedaron sin ingresos por la pandemia, porque son trabajadores informales. Otros que tenían un empleo fijo y ya no pueden pagar ni una pieza. Mujeres que escapan de la violencia de género. Eso es lo que se ve en Guernica y en muchos otros lugares”, cerró.

I. R. A