Nicolás del Caño defendió la ocupación de tierras desde un balcón en el Congreso

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, cruzó a Juntos por el Cambio y al Frente de Todos al comienzo de la sesión de este martes en la Cámara de Diputados, después de más de 8 horas de reunión de labor parlamentaria y en medio de la polémica que desencadenó la falta de acuerdo de la oposición para debatir vía Zoom y prolongar el protocolo de funcionamiento del cuerpo, en el contexto de la pandemia.

Desde uno de los palcos del recinto, el legislador les planteó a los bloques mayoritarios que “para las leyes de ayudas a los grandes empresarios no hubo dudas ni problemas para sesionar con consenso, pero para tratar la agenda de los trabajadores ninguno hizo un escándalo de esa magnitud”.

"No los escuché en ningún medio exigiendo medidas concretas para disponer recursos sanitarios. No vinieron acá a decir ‘¿cómo hacemos para que la gente tenga un respirador?’. Eso no les importa. 16 trabajadores murieron en Ledesma en Jujuy porque permitieron las aperturas sin protocolos adecuados. Eso no les interesa”, expresó, según consignó el portal La Izquierda Diario.

“Todos los gobiernos han permitido esas aperturas. Toyota por ejemplo, estuvo el presidente Alberto Fernández en la inauguración porque iban a fabricar respiradores. Están fabricando 4x4. ¿Qué tiene de esencial la fabricación de 4x4 de Toyota hoy? Sin embargo, no hay protocolos en la línea de producción. No hay distanciamientos, y eso reclaman los trabajadores ahí como en muchos otros lugares", recalcó.

Además, criticó los dichos de referentes de Juntos por el Cambio que pidieron quitar la asistencia social a quienes tomen tierras. "Ocupan tierras porque necesitan una vivienda", aseguró. El dirigente se refirió también en las redes a la polémica sesión. “Rechazamos la extorsión de Cambiemos que quiere imponer su consenso contra la mayoría del pueblo”, dijo.

La sesión en Diputados agudiza la grieta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio

Ayer, los diputados de Juntos por el Cambio se rehusaron a debatir bajo la modalidad remota. Según afirmaron, el protocolo previsto para dicho sistema venció en las últimas semanas. Al respecto, Del Caño recalcó: “Los consensos por los que brega Juntos por el Cambio con su extorsión son para seguir beneficiando a los que hunden la Nación”.

Su discurso desde el balcón y con un micrófono generó todo tipo de comentarios en las redes. “Del Caño es la nueva Evita”, expresó un usuario en Twitter. “Del Caño imitando a los más grandes, pero no les llega ni a los tobillos”, agregó otro. “Monseñor Del Caño hablando desde el púlpito”, recalcó un tercero. El diputado también tuvo muestras de apoyo. “Del caño hablando desde el balcón del congreso es nuestro Lenin criado a base de fernet y pitusas”, expresó uno de sus seguidores.

“Ocupan tierras porque necesitan una vivienda” -Nicolas del Caño, zurdo irrecuperable pic.twitter.com/2Jwt9BXfBt — Francisco Roca (@franrocaok) September 1, 2020

Del Caño nuestra nueva NEO EVITA pic.twitter.com/oLjK8ePOS9 — Ciudadano Manzana (@manzanaconvodka) September 2, 2020

En serio qué Del Caño habló desde el balcón? pic.twitter.com/GOY4xBvxyI — El Neoliberalismo Mata (@macri_andate) September 2, 2020

Del Caño hablando desde el balcón:



ESPECTATIVA || TRISTE REALIDAD pic.twitter.com/96koK3hBSu — 🇦🇷 🅰️𝐋𝐄𝐉𝐀𝐍𝐃𝐑𝐎 🇦🇷 (@Alejandromairan) September 1, 2020

Qué hace Del Caño en un balcón de las galerías del Congreso? pic.twitter.com/JyVhDtsJZQ — hache® (@hachebbazan) September 1, 2020

Del caño hablando desde el balcón del congreso es nuestro Lenin criado a base de fernet y pitusas pic.twitter.com/ORMEfqsuCJ — Francisco (@FranoFo) September 1, 2020

AB/FeL