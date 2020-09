La sesión en Diputados agudiza la grieta entre el oficialismo y Juntos por el Cambio

En medio de la tensión entre oficialismo y oposición por las sesiones presenciales, el inicio de la sesión especial en la Cámara de Diputados se postergó para las 15 horas, luego de que se extendiera el desarrollo de la reunión de Labor Parlamentaria en la que los bloques legislativos intentan lograr un acuerdo sobre la renovación de las sesiones remotas.

Si bien la sesión había sido convocada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, para las 13 -para debatir el proyecto sobre turismo y otro por aumento de penas por pesca ilegal- las discusiones se estiraron por más tiempo del previsto, ya que el interbloque Juntos por el Cambio no quiere prorrogar por un mes el protocolo de sesiones remotas, que venció el 7 de agosto pasado.

La oposición insiste, por el contrario, que hay condiciones para una sesión presencial pese al pico de contagios de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires, y se oponen al tratamiento de la reforma judicial de manera remota, ya que consideran que es un “atropello” del Gobierno y que en una sesión virtual se pierden las “garantías de un debate con reglas de juego claras”, como dijo la diputada Karina Banfi.

La sesión del martes: un nuevo frente de batalla entre el oficialismo y JxC

Por ese motivo, legisladores de las provincias se trasladaron hasta la ciudad de Buenos Aires para presentarse en el recinto y exigir que el debate de ahora en más sea presencial, en medio de los cuestionamientos de la oposición contra la reforma judicial que impulsa el Frente de Todos.

Mario Negri, presidente del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, opinó que el oficialismo pretende "atropellar" para "seguir con la virtualidad hasta fin de año y, de esa manera, aprobar cosas que les deberían dar vergüenza". Negri se refirió a la reforma judicial, que obtuvo media sanción en el Senado, como "bochornosa".

“Nosotros no negamos el debate de ningún tema, si queremos las garantías de un debate con reglas de juego claras que solo lo da la presencialidad según el reglamento”, publicó la legisladora en su cuenta de Twitter.

El diputado Luciano Laspina apuntó a Sergio Massa por "romper las reglas de juego" en la Cámara, y reconoció que para el bloque opositor "es un riesgo" asistir en forma presencial al debate en el marco de la pandemia. "Al no estar prorrogado el protocolo, la sesión debe ser presencial, de manera que si no hay 100 diputados sentados, la sesión no será válida", dijo Laspina en declaraciones a radio Metro.

Para Laspina, "es una situación lamentable y triste que nos lleva a tomar estas decisiones extremas", aunque admitió su bloque sabe que "obviamente es un riesgo la sesión presencial".

Impuesto a la riqueza: El Frente de Todos se aseguró el apoyo del bloque de Lavagna

"Estamos donde tenemos que estar para cumplir con la legalidad, estamos en el congreso #PresentesPorLaRepublica", escribió la diputada Josefina Mendoza.

“El congreso debatiendo telemáticamente es un congreso rengo, eso es lo que quiere el oficialismo, concentrar todo”, consideró por su parte el diputado mendocino Luis Petri, quien también apuntó a que el oficialismo quiere “meter una reforma judicial por la ventana para garantizar la impunidad”.

De las negociaciones, que se llevan adelante en medio de un ambiente tenso en el salón Delia Parodi del Palacio Legislativo, participa el propio Massa junto a los jefes de bloque y otras autoridades de todas las bancadas. De no llegar a un acuerdo, la sesión podría llevarse a cabo con el acuerdo del Frente de Todos con los bloques minoritarios de la oposición, en tanto que Juntos por el Cambio podría retirar a sus legisladores del recinto denunciando la invalidez del quórum virtual.

