La sesión del martes: un nuevo frente de batalla entre el oficialismo y JxC

La sesión de este martes en la Cámara de Diputados promete un nuevo escenario de conflicto en la escalada entre el oficialismo y la oposición. El titular del cuerpo legislativo, Sergio Massa, anunció que le dejarán el recinto a los diputados de Juntos por el Cambio que quieran sesionar, que rechazan un llamado para hacerlo remoto, tal como impulsa el bloque oficialista.

“La decisión es dejarle el recinto a los legisladores de Juntos por el Cambio que quieran hacer la sesión presencial", anticipó Massa. El bloque del Frente de Todos había llamado a una sesión remota para este martes para tratar varios proyectos, entre ellos de incentivos al turismo y penas por pesca ilegal.

Sin embargo, Junto por el Cambio se opone ya que desde el 7 de agosto pasado venció el protocolo para los tratamientos virtuales y no hubo acuerdo sobre cómo debe ser la nueva modalidad. La disputa se da en el marco del proyecto de reforma judicial, que ya tuvo media sanción en el Senado, donde se pudo debatir y aprobar de manera remota la semana pasada.

En Diputados se extiende el debate pero ya arrancó la negociación por los votos

En Diputados, el oficialismo quiere seguir adelante con el sistema virtual, pero desde Juntos por el Cambio se oponen a seguir con esa modalidad para proyectos sensibles como el de la reforma de la Justicia.

El oficialismo en la Cámara Baja había acordado con otros bloques parlamentarios celebrar la sesión de este martes de manera virtual. Pero el interbloque que lidera el radical Mario Negri se opuso. El diputado Alfredo Cornejo anunció el fin de semana que su partido acordó asistir. “Consideramos conveniente ir a sesionar presencial porque el protocolo de funcionamiento virtual está vencido", confirmó el ex gobernador mendocino.

Impuesto a la Riqueza: JxC anticipó el rechazo y el oficialismo negocia con los bloques provinciales

En declaraciones a C5N, Massa reveló que legisladores de Juntos por el Cambio lo llamaron para avisarle que no viajarían a Buenos Aires: "La última vez me pidieron que intercediera ante los gobernadores para que no tuvieran que hacer cuarentena cuando volvieran a sus provincias". Y le dejó un mensaje a la oposición sobre el tratamiento de una ley para sostener al sector turístico, uno de los más golpeados en la pandemia: "Remoto o presencial, que sesionen como quieran, pero que les den a los actores, a los mozos y operadores turísticos la ley, porque esa gente no puede esperar y el Estado tiene que estar ahí invirtiendo".

El pedido de sesión especial fue realizado el viernes por el titular del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner. Tuvo el apoyo de Eduardo Bucca, presidente del interbloque Federal; de José Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, y de Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Por su lado, el gremio Asociación del Personal Legislativo (APL) le solicitó al titular de la Cámara Baja que los diputados que asistan al recinto sean hisopados previamente.