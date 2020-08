Impuesto a la riqueza: El Frente de Todos se aseguró el apoyo del bloque de Lavagna

A diferencia de lo que sucedió con la reforma judicial, donde la respuesta fue un rotundo no, el bloque que tiene como referente a Roberto Lavagna acompañaría el proyecto del Frente de Todos que busca gravar por única vez a las grandes fortunas en la Argentina. De esta manera, el oficialismo, conducido por el diputado Máximo Kirchner, se aseguró votos fundamentales para que la iniciativa, que el presidente Alberto Fernández considera clave, no naufrague en la Cámara de Diputados.



Según pudo saber PERFIL, tanto Kirchner como Carlos Heller, diputado a cargo de la letra chica del proyecto, tuvieron reuniones con el legislador Jorge Sarghini. Allí, el representante del lavagnismo insistió con la necesidad de remarcar que una parte de lo recaudado, que el FDT estima en 300 mil millones de pesos, irá a las Pymes. Ese pedido, entre otras cuestiones, fue apuntado en la redacción de la iniciativa. "El 20% de la recaudación se destinará a la compra y/o elaboración de equipamiento e insumos críticos para la emergencia sanitaria, 20% a las pymes, un 15% a los programas para el desarrollo de los barrios populares, un 20% a becas al programa integral de becas Progresar y un 25% programas de exploración y desarrollo de gas natural, a través de Enarsa", señala el proyecto presentado el viernes a última hora.



En diálogo con este medio, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, afirmó: “Es un proyecto que tenemos que analizar, pero en principio es correcto -para este momento de la Agentina- poner eje en la solidaridad. Acompañar a la clase media trabajadora y a las pymes es fundamental; lo planteamos cuando presentamos el proyecto para el sostén de las Pymes argentinas. Ahora, una parte importante de lo recaudado debe destinarse a sostener un modelo de crédito accesible y asistencia directa para las Pymes urbanas y rurales, impulsando el empleo privado, el trabajo genuino”. Si bien no se descarta que algún legislador del interbloque pueda poner reparos, no habría mayores sorpresas.

En diálogo con Radio Rivadavia, Heller reconoció que "no he tenido conversaciones con legisladores de Juntos por el Cambio, pero hablé con diputados de otros bloques, que han recibido bien el proyecto y comparten el objetivo". Además del interbloque referenciado en Lavagna, operadores del oficialismo confiaban que el bloque del mendocino José Luis Ramón, también votará a favor. Inclusive no descartan que algún sector de Juntos por el Cambio vote a favor, dada la delicada situación del país en medio de la pandemia.