En polémica sesión, diputados aprobaron la ley de asistencia al golpeado sector turístico

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, que contempla reducciones impositivas y previsionales, prórroga el reparto de ATP para el pago de salarios y establece un sistema de compensación del 50 por ciento en la preventa de los paquetes turísticos que se adquieran para el 2021.

El proyecto recibió 127 votos afirmativos y ninguno negativo, pero la sesión corre el riesgo de ser impugnada porque los diputados de Juntos por el Cambio fueron anotados como ausentes pese a estar en el hemiciclo de la Cámara. El oficialismo acusó a la oposición de cometer un "boicot" contra la sesión.

Dentro de la batería de medidas para paliar la crisis y garantizar el sostenimiento del sector -aprobado por el Senado la semana pasada- se incluye la prórroga del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) hasta el 31 de diciembre de este año para todas las actividades paralizadas o que demuestren una facturación menor al 30% de la que tenían previamente a la pandemia.

El sector turístico es el más afectado por la pandemia. La actividad hotelera registró en junio caídas interanuales superiores al 90 por ciento, en el cuarto mes de inactividad como consecuencia de las restricciones por la crisis sanitaria. Según el INDEC únicamente registra la actividad turística autorizada en algunas provincias y el alojamiento justificado en casos de urgencia por motivos laborales o de salud, que no incluyen casos de Covid-19.

Según la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en junio se registraron 54.686 pernoctaciones en establecimientos hoteleros, que implicó una disminución interanual del 98,2%. El sector atraviesa su cuarto mes de inactividad por las restricciones sanitarias y el gobierno analiza retomar en octubre próximo los servicios aerocomerciales vinculados al turismo.

Las pernoctaciones de viajeros residentes registraron una caída de 97,9% y las de no residentes disminuyeron 99,2%. El total de viajeros hospedados fue 20.567, tuvo una variación negativa de 98,5% respecto al mismo mes del año anterior. La cantidad de viajeros residentes bajó 98,2% y la de no residentes disminuyó 99,6%. El INDEC aclaró que de las 49 localidades que integran la EOH, 31 de ellas presentaron establecimientos abiertos parcialmente en junio y las restantes estuvieron cerradas o afectadas al alojamiento de personas con aislamiento obligatorio, que no se contabilizan en la encuesta.

Desde junio por el decreto de necesidad y urgencia n° 520/203, solo se permitió la actividad donde no existe circulación comunitaria del virus SARS-CoV-2 y bajo las medidas contempladas por el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. En ese mes solo las provincias de Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta, y Tierra del Fuego, permitieron la apertura de establecimientos para el turismo, aunque en algunos casos luego volvieron a cerrarse por el aumento de infectados por el virus.

En el resto de las provincias se observaron aperturas de establecimientos para dar alojamiento a viajeros que se trasladan por motivos laborales, de fuerza mayor o debido a

tratamientos de salud no asociados a la COVID-19.

El menú de herramientas de la normativa comprende además la reducción del 95% del pago de contribuciones patronales de empresas del rubro, y medidas impositivas y fiscales que permitirían desahogar la situación prorrogando vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2020. Se incluye además la suspensión de medidas cautelares que ANSES y AFIP mantengan sobre contribuyentes; así como la prórroga por 180 días de vencimientos de impuestos que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias; reducción de alícuotas sobre el impuesto al cheque y otras operatorias hasta el 31 de diciembre.

En cuanto a los beneficios para consumidores, se establece un bono fiscal vacacional para las familias cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a cuatro salarios mínimos, por única vez, para su uso dentro del país. Y se crea un régimen de preventa que otorga un crédito a favor de las personas humanas, que será del 50% del monto de cada compra de servicios turísticos a ser brindados dentro del país, aunque con un tope que queda librado a la reglamentación que determine el Poder Ejecutivo.

Según informó, la reducción en el pago de impuestos patronales hasta fin de año representaría una pérdida de recaudación de 11.700 millones de pesos, en tanto que el ATP

implicará desembolsos totales de 33.000 millones y la reducción de impuestos al débito y crédito implicará una merma de recursos de 2.000 millones.

