Carrió contra Massa: "Es un oportunista y un golpista"

Tras una tensa jornada entre oficialismo y oposición para decidir el futuro de las sesiones en la Cámara de Diputados, Elisa Carrió apuntó contra el presidente de la Cámara baja luego de que comunicara que, pese al rechazo de Juntos por el Cambio, se logró el quórum y avanzarían con la sesión este martes 1 de septiembre.

“Massa es un oportunista y un golpista, se merece una denuncia penal por Traición a la Patria, art.29 y 36 de la Constitución Nacional”, tuiteó la ex legisladora de la Coalición Cívica ARI, momentos después de que Sergio Massa anunciara el consenso de la mayoría de los bloques para continuar con la modalidad de sesiones mixtas.

"No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia", agregó el titular de la Cámara antes de dar inicio a la sesión en que se debatirá un proyecto de auxilio al sector turístico y otro sobre penas a la pesca ilegal.

Juntos por el Cambio no sesionará y acudirá a la Justicia para invalidar la reunión

"Hemos logrado el consenso de la mayoría de los bloques para continuar con las sesiones mixtas", anunció Massa pasadas las 19 horas. "No podemos frenar el Congreso porque alguien dice que no quiere sesionar en forma remota en un momento de pandemia", agregó el titular de la Cámara antes de dar inicio a la sesión.

Sin embargo, la oposición insistió en su negativa a llegar a un acuerdo y aseguró que el quórum "no es legal" porque no hay 129 diputados en el recinto y el protocolo de sesiones mixtas no se renovó. "No hay quórum legal para sesionar. Massa, usted no puede avalar esto", dijo Gustavo Menna, diputado de la UCR.

Mario Negri, jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio, dijo tras el encuentro que la sesión “no es válida” y que judicializarán la sesión. “Como no hay consenso, para nosotros la sesión de hoy no es válida. Ingresaremos al recinto, vamos a impugnar la sesión y agotaremos todas las instancias, incluidas judiciales. No es un capricho", sostuvo.

"La sesión de hoy no logró consenso", dijo el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo. La sesión convocada por Sergio Massa tenía que ver con dos proyectos consensuados: pesca ilegal y turismo. La oposición no quiso continuar con la modalidad virtual y propuso adoptar a partir de ahora una vía semipresencial, por lo que casi 100 integrantes del interbloque viajaron a Buenos Aires con la intención de hacerse presente en el recinto.

La diputada de la Union Cívica Radical, Josefina Mendoza, publicó: "Volvieron mejores decían. No hay quórum. Una truchada total".

