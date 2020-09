Cristina Kirchner criticó el "doble discurso" de Larreta por la reforma judicial

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó otra vez contra el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta por tener doble estándar con la reforma judicial. La titular del Senado citó en tuiter unas declaraciones de la legisladora porteña Lucía Cámpora, del Frente de Todos, que cuenta todos los proyectos que priorizó Larreta en las sesiones de cuarentena y entre ellas está la reforma al Consejo de la Magistratura.

"Mirá este hilo y te vas a sorprender tanto como yo de lo que hace el macrismo en la Legislatura porteña, que responde a Larreta", disparó en las redes la vice.

Entre las leyes que resalta la legisladora porteña y que cita Cristina, impulsadas por Larreta durante el aislamiento están:

- Ley 6302: reforma del Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público

-Ley 6306: habilita audiencias públicas virtuales (para avanzar por ej. con venta de inmuebles)

-Ley 6314: ley de apps

-Res 68/20: designación de 4 jueces

-Ley de Responsabilidad del Estado



El jefe de Gobierno, que en general no tuvo cuestionamientos a Alberto Fernández en público, si atacó la reforma judicial: "No es la forma", escribió en su cuenta oficial hace una semana.

"Ya que Horacio Rodriguez Larreta se queja de la agenda de prioridades, de los plazos para el debate, del diálogo y del consenso... Fíjense cuántos proyectos de la oposición llegan siquiera a tratarse, ni les digo en el recinto, en comisiones de la Legislatura", se quejó la legisladora Cámpora.

Veo que JxC se abroquela en el Congreso por un reglamento "sesión por sesión". No hace falta aclarar que en la Legislatura ese delirio no se le ocurrió ni a ellos mismos y ya vimos que la virtualidad no les es un problema para tratar las leyes de fondohttps://t.co/Zuy4CkmjY0