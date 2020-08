Elisa Carrió: "Es una locura que el Gobierno esté pensando en aumentar impuestos"

“Es un robo escandaloso”, así, sin eufemismos, Elisa Carrió volvió a irrumpir en la arena política para dar su postura sobre el aumento de impuestos que según trascendidos, el Gobierno planea llevar adelante. Junto a la Coalición Cívica y el ARI, se emitió un comunicado donde se afirma: “Es una locura que el Gobierno esté pensando en aumentar impuestos en este escenario de crisis económica”.

Carrio misma salió en la tarde de este viernes a tuitear. “Argentina ya es uno de los países con la mayor presión tributaria del mundo. Más impuestos es más pobreza”, expresó en la red linkeando el comunicado de su espacio.

Allí expresaron: “No les alcanzó con suspender en diciembre la baja gradual de impuestos votada por el Congreso en 2017, sino que ahora intentan avanzar con un impuestazo que imposibilitará cualquier posibilidad de recuperación y crecimiento económico”.

Desde la Coalición Civica y el ARI sostuvieron que no se pueden cambiar las reglas de juego constantemente. “Necesitamos equilibrio fiscal, pero no en base a aumentos de impuestos permanentes que ahuyentan el capital, la inversión y a las empresas que generan riqueza y empleo. El Gobierno se equivoca si piensa que aumentando impuestos tendrá más recursos para redistribuir. No se puede distribuir una riqueza que no se genera. Y para generarla necesitamos sacarle el pie de encima al sector privado. Hay que bajar impuestos, como lo sostuvimos siempre y lo votamos en la Reforma de 2017”, añadieron.

“Argentina ya es uno de los países con la mayor presión tributaria del mundo. Más impuestos es más pobreza. Este nuevo aumento de los porcentajes en ganancias es un nuevo golpe a la clase media, comerciantes, trabajadores y pymes””, concluyeron

En otro tuit, la ex legisladora hizo referencia a la designación que se hizo ayer en el Senado de los nuevos representantes de la Cámara alta en los Tribunales de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. “La remoción y nuevo nombramiento que hizo el Senado en el jury de enjuiciamiento solo con el objetivo de atacar a Casal, es nulo insanablemente nulo y es un golpe institucional de Cristina contra un tribunal natural para el juzgamiento de los fiscales”, expresó la referente política.