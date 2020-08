Carrió defendió a Macri e ironizó: "¡Gracias Alberto Fernández!"

La ex diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió al presidente Alberto Fernández que "la vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio". Lilita salió a defender al ex presidente Mauricio Macri luego de que el actual mandatario asegurara de que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el Gobierno.

"La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández!!", escribió en tono irónico la fundadora de la CC en sus redes sociales. En esa línea, agregó: "Nos une el estado de derecho y la no violencia".

La dirigente chaqueña salió así a responder los dichos del mandatario, quien este domingo realizó fuertes declaraciones contra el ex presidente Mauricio Macri, al señalar que a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con Cambiemos.

La vulgaridad y el agravio solo hace consolidar a Juntos por el Cambio. ¡Gracias Alberto Fernández @alferdez! — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2020

Además, desde su cuenta de Twitter, Lilita difundió un video en el que aseguró: "La dictadura nos divide, el autoritarismo nos divide, la anarquía siembra el caos, cuál es el medio siempre entre el miedo a la anarquía y el miedo al autoritarismo y la dictadura, de cualquier índole, el estado de derecho, la Constitución, la no violencia, las manifestaciones pacíficas. No se trata de confrontar, se trata de convencer a todos los argentinos y argentinas de bien que tenemos que vivir bajo el mismo techo".

Alberto contra Macri: "Fueron cuatro años que preferiría olvidar"

"A los pobres les digo que si no hay contribuyentes no hay subsidios, no es que los ricos se enfrenten a los pobres, si la gente que gana dinero, que tiene dinero y contribuye con sus impuestos a la Nación... Si todos no contribuimos con los impuestos a las Nación, no hay recursos para subsidiar a gente que realmente está pobre o para alimentar a gente que no tiene que comer", expresó.

"Hay que defender el centro que nos une que es el estado de derecho, que es la no violencia y esto no significa resignar ninguna lucha. Es tener la inteligencia, construir instituciones sólidas", concluyó.

Nos une el estado de derecho y la no violencia. pic.twitter.com/j9qVfrCRBH — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) August 24, 2020

Esa no fue la única crítica de Fernández contra el su antecesor, ya que también hizo referencia a una conversación privada que mantuvieron, pero Macri salió a desmentir esa versión.

Fernández contó que en un diálogo por teléfono, Macri le había sugerido que dejara "morir a los que tuvieran que morir" por coronavirus, porque lo más importante, según citó Fernández a Macri, "era la economía".

La respuesta de Mauricio Macri a Alberto Fernández: "La versión es falsa"

Luego de esas declaraciones que generaron mucho ruido, el ex mandatario salió a desmentir esa versión en una breve carta en la red social Facebook. "Es cierto que hablé con el presidente, lo llamé yo, para ponerme a disposición", admitió, pero negó que le haya dado ese consejo: "Es falsa la versión que dio el presidente". Y le recordó que lo más importante para generar consensos "es que los dirigentes políticos sean creíbles".

De todas maneras, Alberto Fernández redobló la apuesta en un acto público que encabezó esta tarde: "Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que se caigan lo que se tengan que caer y se mueran los que se tengan que morir, yo preferí preservar la vida y la salud de los argentinos antes que ganar un peso más".

