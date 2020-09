Sin acuerdo, Juntos por el Cambio fue igual al recinto y denunció la sesión

Después de varias horas de discusión, el interbloque de Juntos por el Cambio anunció que no validará la realización de una sesión virtual, y decidieron mantenerse en el recinto para denunciar la situación. Mario Negri, el jefe del interbloque opositor, culpó al oficialismo: "No lo buscamos nosotros. Hay diputados que hicieron un enorme esfuerzo. Pero el oficialismo no quiso aceptar cambios", denunció en conferencia de prensa.

El radical anticipó además que agotarán todas las instancias, incluso "las judiciales", una advertencia que ya habían realizado en la previa a la convocatoria a la sesión que estaba citada para las 13 y que se fue postergando, conforme se prolongaba la reunión de Labor Parlamentaria a la que asistieron todos los titulares de bloques para intentar llegar a un acuerdo.

La discusión surgió para la convocatoria a una sesión virtual en medio de la pandemia, cuando el protocolo -denunció la oposición- estaba caído. Ese protocolo de sesiones remotas se acordó por primera vez a fines de abril y tuvo una prórroga a finales de junio, pero se encuentra vencido desde el 7 de agosto y hasta el momento no pudo ser renovado.

"La sesión de hoy no logró consenso", agregó Cristian Ritondo. La sesión convocada por Sergio Massa tenía que ver con dos proyectos consensuados, pesca ilegal y turismo. Pero la oposición no quiso continuar con la modalidad virtual y propuso adoptar a partir de ahora una vía semipresencial, que motivó la llegada a Buenos Aires de casi 100 integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio para hacerse presente en el recinto.

Elisa Carrió, que renunció a su banca como diputada el pasado 1 de marzo, recalentó el ambiente con un mensaje en redes sociales por el que apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: "Massa es un oportunista y un golpista, se merece una denuncia penal por Traición a la Patria, art.29 y 36 de la Constitución Nacional", anticipó la ex legisladora..

En el transcurso de la tarde hubo una etapa de primer acercamiento en el que parecía que se iba a llegar a un entendimiento, pero a medida que se iba dilatando la discusión, se iban sumando ingredientes que comenzaron a complicar el cierre del acuerdo.

Según supo PERFIL, la temperatura fue subiendo cuando Juntos por el Cambio propuso que haya un protocolo de sesiones mixtas como se venía realizando hasta ahora pero que a la vez se excluya de las mismas a todos los proyectos de ley judiciales y previsionales. Si bien ya se conocía la negativa a avanzar con la reforma judicial, el Frente de Todos se mostró sorprendido y molesto con la mención de los temas previsionales, cuando ya se encuentra avanzada la elaboración de la nueva fórmula jubilatoria.

Desde Juntos por el Cambio le recordaron al oficialismo que en diciembre de 2017 "resistieron dando la cara" cuando se llevó adelante la reforma jubilatoria y ahí hubo una dura respuesta de parte del Frente de Todos que surgió de parte de Máximo Kirchner, quien le retrucó que ellos también "dan la cara".

Como contrapartida, solicitaron que esos requerimientos queden plasmados por escrito y ante al falta de acuerdo se decidió ir a un cuarto intermedio, después de unas seis horas de reunión.

"Se negaron a excluir de la prórroga del Protocolo la reforma judicial y un futuro reajuste a los jubilados con una nueva fórmula de movilidad. Estos temas se deben debatir cara a cara. Mirando a la sociedad a los ojos. Quieren tratarlos virtualmente", sostuvo Mario Negri durante la conferencia de prensa, dejando en claro los motivos de su negativa.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también manifestó su postura y resaltó que "de ninguna manera rechazamos el debate de temas controversiales como puede ser la reforma judicial o el cambio de la movilidad jubilatoria. Estos temas nosotros no estamos dispuestos a debatirlos de manera remota o virtual, también le pedimos que lo que hoy se resolvía en Labor Parlamentaria se ajuste a derecho que es el cumplimiento de derecho y la Constitución. Estamos ante un hecho por fuera del derecho y no estamos dispuestos a tolerar".