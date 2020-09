Massa acusó a la oposición de pretender "detener el funcionamiento de la democracia"

"No podemos frenar al Congreso" dijo el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, después de que los diputados nacionales de Juntos por el Cambio no aceptaron prorrogar el protocolo de sesiones virtuales que propuso el oficialismo y anunciaron que concurrirán a la Justicia para "impugnar" la sesión. A la vez, dijo que "no podemos exponernos a sesionar de manera presencial sin contemplar a aquellos diputados en grupo de riesgo", afirmó.

Massa y el Frente de Todos interpretaban que el protocolo podía prorrogarse con un consenso basado en la mayoría simple, y con ese criterio decidieron avanzar con la sesión pese a que no tenía el consentimiento de Juntos por el Cambio. "No podemos frenar al Congreso, nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina. Este es el Congreso de todos y la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina", escribió Massa en Twitter.

"Desgraciadamente, a lo largo de estas ocho horas, a pesar de que por momentos parecía que había consenso unánime de todos los bloques, uno de los bloques de esta Cámara no ha arribado al consenso para participar de la sesión de manera mixta, aduciendo que quieren sesiones presenciales y condicionar la agenda parlamentaria", describió Massa en un comunicado al que accedió PERFIL. "Y la verdad es que el parlamento, precisamente, lo que tiene es la posibilidad de discutir todos los temas", acotó.

Cristina Kirchner criticó el "doble discurso" de Larreta por la reforma judicial

Massa explicó que "a lo largo de la tarde se le ha ofrecido a los bloques que quieren sesionar de manera presencial, que lo hagan sin obligar al resto. Y aparecía la idea de condicionar de que algunos temas tienen que estar todos los diputados, sabiendo que en esta Cámara no hay espacio físico y tampoco se había dispuesto la mudanza del parlamento a otros lugares".

Además, dijo que "se ofreció poner en el acta de labor parlamentaria la posibilidad de mudar el parlamento ante la eventualidad de un pedido de algún bloque de la discusión de algún tema presencial, pero siempre respetando la voluntad de aquellos diputados que por una cuestión de enfermedad o dificultades para viajar, pudieran hacerlo de manera mixta". Eso "tampoco fue aceptado", explicó.

En el comunicado Massa afirma que "el parlamento debe seguir abierto y sesionando, seguir votando leyes. tenemos por delante temas que tienen que ver con el fondo de garantías y sustentabilidad, temas que tienen que ver con la necesidad de revitalizar la situación de los jubilados, el presupuesto. Y no podemos en este contexto, desconociendo que la Argentina tiene miles de muertos y contagiados, exponernos a sesionar de manera presencial sin contemplar a aquellos diputados en grupo de riesgo".

Para cerrar, Massa invitó a Juntos por el Cambio "a que se mire hacia adentro y a que entienda que lo mismo que esta sucediendo en CABA, donde se sesiona de manera telemática discutiendo todos los temas, sucede en Córdoba, en Mendoza, en Buenos Aires, Misiones es lo que queremos hacer en el Congreso". "Esa es la posición que trabajamos hoy y no fue aceptada por un bloque. Pero nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina", finalizó.

Carrió contra Massa: "Es un oportunista y un golpista"

"Para nosotros esta sesión no es válida al haberse caído el protocolo de sesiones remotas", anunció el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, en una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos, momentos antes del inicio de la sesión. El radical cordobés explicó que producto de que el protocolo de sesiones virtuales estaba vencido desde el 7 de agosto, se infería que la sesión era presencial y por ende "se han trasladado con un enorme esfuerzo" 94 legisladores de Juntos por el Cambio.

"Vamos a impugnar la sesión por el mecanismo que corresponda y agotaremos todas las instancias incluidas las judiciales porque creemos que nos asiste la razón. No es un capricho", desafió Negri, que hizo hincapié en que la renovación del protocolo requería del consenso unánime de los bloques. Resaltó que durante la maratónica reunión de Labor Parlamentaria se propuso, para destrabar la situación, avalar el protocolo de sesiones mixtas sólo por el día de la fecha para que se pudieran aprobar las leyes relativas a la promoción turística y gastronómica, y al endurecimiento de sanciones a la pesca ilegal.

DS