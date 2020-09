"Que se vayan todos" y escraches virtuales a Massa tras el escándalo en Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó en la madrugada del miércoles, durante la polémica sesión que debatía el proyecto de ley de Sostenimiento y Reactivación Productiva de la Actividad Turística Nacional, una moción de repudio después de que comenzaran a circular en las redes sociales datos personales y fotografías de los hijos del presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Sucedió después de que Massa decidiera mantener el debate en la Cámara de Diputados exclusivamente virtual y desconociera la presencia de 90 diputados de Juntos por el Cambio. El bloque opositor repudió duramente la postura del presidente de la Cámara Baja y decenas de personas desafiaron el clima para protestar en las afueras del Congreso hasta alrededor de las 4 de la mañana.

"¿Nos quieren seguir haciendo sesionar virtualmente hasta que esté la vacuna?", se quejó el legislador radical Mario Negri. "Ofrecimos que suspendan esto ilegal y buscar consenso. Ofrecimos que los que no puedan estar presentes por riesgo estén telemáticamente. ¿Por qué un policía o un médico pone el cuerpo y un diputado no?", dijo en TV.

Massa acusó a la oposición de pretender "detener el funcionamiento de la democracia"

"Se ofrecieron alternativas, pero el FdT no quiso poner por escrito que las leyes previsionales o judiciales se traten sólo en sesiones presenciales. Inaceptable que quieran votar la multiplicación de juzgados y la rebaja a las jubilaciones por internet", agregó Negri.

"Acá estamos sentados en el recinto", escribió la diputada opositora Brenda Austin. "¿Nos ves? Massa no. Para ellos estamos ausentes. El protocolo está vencido pese a que estuvimos 8 hs buscando consensos. No fue posible: lo que buscan es un cheque en blanco para meter lo que quieren. Más ilegal no se puede.

"La prórroga del protocolo virtual ha sido ilegal. Este mecanismo es una trampa y una decisión política y no sanitaria de Cristina Kirchner que Massa cumple. La sesión es ilegal, sólo podía ser presencial y vamos a impugnar está violación del reglamento y de la CN", dijo el diputado Álvaro De Lamadrid.

"El presidente de la cámara me dice que estoy ausente mientras conversa conmigo. No tiene remate", ironizó el diputado Waldo Wolff. "El oficialismo impone la metodología virtual unilateralmente cuando el reglamento no lo establece. No vamos a consentir violar el reglamento".

Carrió contra Massa: "Es un oportunista y un golpista"

DS