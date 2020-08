Hospital Durand en crisis: "Nadie toma conciencia de lo que estamos viviendo"

Tras la muerte por coronavirus de un enfermero del Hospital Durand que ya suman dos fallecimientos en la institución médica ubicada en el barrio porteño de Caballito, los trabajadores de la salud del nosocomio denuncian 300 contagios por falta de insumos y de personal médico con experiencia. En ese marco, Héctor Ortiz, que es enfermero del hospital, en diálogo con RePerfilAr, manifestó: "El Covid-19 está siendo estragos y parece que nadie toma conciencia de lo que estamos viviendo nosotros los trabajadores de la salud".

Ortiz remarcó que aunque aumentó la cantidad de los insumos médicos que recibió el Hospital Durand en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia, "no mejoró la calidad". Además, el enfermero reclamó que el personal que se incorpora no tiene experiencia. "Eso también es un peligro, porque no viene personal preparado por tener bajos salarios. Es importante el reconocimiento a la carrera profesional", agregó.

La Justicia confirmó que se deberá testear a todo el personal del Hospital Duran

En esa línea, manifestó que actualmente el número de trabajadores que está activo es escaso ya que hay 300 que están contagiados, sumado que hay otro número que está en aislamiento por presentar enfermedades preexistentes o haber mantenido contacto con personas infectadas. Asimismo, las dos salas de terapia intensiva están con una ocupación alrededor del 90, 95%, "están trabajando prácticamente llenas", explicó Ortiz.

"Necesitamos que el gobierno incorpore personal, y que invierta en salud; que en esta emergencia los impuestos de los ciudadanos vayan a los hospitales que es donde más necesitamos.Es terrible lo que estamos viviendo", cerró.