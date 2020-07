Trabajadores de la salud denuncian que el Hospital Durand está colapsado

Héctor Ortiz, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital Durand, aseguró que la capacidad de atención de casos de coronavirus en el centro de salud "está desbordada" y denunció la falta personal. La gravedad de la situación es tal, dijo el representante de los trabajadores, que desde el sindicato evalúan realizar una medida de fuerza.

Respecto de la ocupación de camas en el sistema de salud, Ortiz denunció que no creen en los números del Gobierno que hablan de un 65% de ocupación, y aseguró que es mucho mayor. "En el gobierno de la Ciudad no le creemos mucho porque ellos dicen que hay camas libres, que hay un 65% de ocupación y es mentira, están llenas", dijo el secretario general.

Ortiz apuntó a que hay además una falta de personal debido a que muchos trabajadores de salud contrajeron coronavirus: “Muchos compañeros están contagiados y están fuera de servicio", detalló a Télam. "Estamos cansados de reclamar el Gobierno no reconoce al personal de salud, no invierte en salud. No queremos morir, queremos trabajar dignamente y queremos llegar a casa", pidió Héctor Ortiz.

La Justicia confirmó que se deberá testear a todo el personal del Hospital Durand

Hace poco más de un mes, trabajadores y dirigentes del Hospital Durand, nucleados en ATE, realizaron un abrazo simbólico a la institución y reclamaron al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires la entrega de insumos de seguridad tras la muerte de Julio Gutiérrez, un enfermero del hospital que falleció por coronavirus.

En ese sentido, desde ATE denunciaron que el personal de los hospitales de la Ciudad “está indignado por el trabajo extremo” y por la falta de recursos. Por eso, apuntó contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta al señalar que "deja morir a nuestros pacientes", por lo que de no tener novedades al respecto impulsarán una medida de fuerza.

El reclamo es además por "los salarios muy bajos", lo que hace que los trabajadores "no sigan en sus puestos de trabajo, lo que provoca un servicio desbordado".

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, la ciudad de Buenos Aires registró 1059 nuevos casos y suma 55.046 casos de covid-19. La ciudad es, desde el inicio de la pandemia, el territorio donde se concentra la mayor cantidad de casos después de la provincia de Buenos Aires.

AG CP