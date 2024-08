HPV: cuáles son los cambios claves en la vacunación

La reducción en la dosis de la vacuna de HPV genera cierto debate en el ámbito de la Medicina. Desde el ministerio de Salud se tomó la decisión de bajar la dosis en base a una recomendación de la Comisión Nacional de la Inmunización. En esa línea, es la Organización Mundial de la Salud (OMS) la que avaló la aplicación de una sola dosis.

Lo que se busca con esta nueva medida es que más personas tengan acceso a la vacuna ya que se demostró que con solo una dosis se alcanza un nivel de anticuerpos que sostiene la protección en el tiempo.

Algunos especialistas agregan que una segunda dosis en la adolescencia es difícil porque los adolescentes no van a vacunarse o no hay padres que los lleven al vacunatorio, es por esto que se aprobó una dosis con vigilancia epidemiológica. De esta forma, a partir del primero de enero las niñas y los niños de once años deberán recibir una dosis única de hpv sobre todos aquellos que tienen compromiso inmunológico.

Los especialistas recuerdan que existen unos cien tipos de virus de Papilona humano, de los cuales quince afectan a las zonas íntimas y se los denomina de alto riesgo congénito porque las infecciones persistentes pueden evolucionar en un cáncer.

En Argentina, hay cuatro mil quinientos nuevos casos de cáncer cérvico uterino al año y mueren más de dos mil cien mujeres por esta enfermedad que es prevenible con la vacunación y los controles del pap y del test de vph, por eso la Organización Mundial de la Salud propuso una estrategia para que sea el primer cáncer eliminado en el mundo.