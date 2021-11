Inclusión laboral: la historia de superación de Maxi Vulcano

Les presento a Maxi, él tiene 21 años y Síndrome de Down. Lo que estamos viendo es como practicaba en casa para ser camarero. Su esfuerzo finalmente dio frutos ya que consiguió empleo como mozo en Quilapán. “No me cuesta tanto el trabajo y me gustó, pongo la mesa y atiendo clientes”, aseguró Maxi Vulcano.

Maxi obtuvo el trabajo a través de una consultora. Allí las empresas solicitan personas con discapacidad para ocupar determinados puestos. “Siempre usamos más de un medio para contactar al candidato porque no sabemos qué tipo de discapacidad puede tener la persona”, aseguró Anahí Tagliani, asesora de pymes en promoción de la diversidad.

“En la etapa de la entrevista la podemos hacer de manera virtual o presencial, los pasos son los mismos pero tenemos algunas consideraciones”, completó Tagliani, quien luego afirmó que es clave que el entrevistador tenga una mente abierta. “Con Maxi no fue difícil porque desde hace años que él quiere ser mozo, al primer aviso que salió mandó el curriculum y quedó”, aseveró Gabriela Gamallo, mamá de Maxi.

El cupo laboral para personas con discapacidad es del 4% y es obligatorio para las empresas del sector público. Sin embargo, ninguna ley aplica al sector privado. “El estado muestra interés subsidiando a las empresas privadas que decidan contratar a una persona con discapacidad”, disparó María Victoria Chavarini, especialista en Gestión de Talento en DPL Consultora.

Al contratar a una persona con discapacidad hay igualdad salarial. Además, el empleado puede empezar en el trabajo como un part-time para luego pasar a una jornada laboral completa.