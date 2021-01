Investigador del Conicet: "El test tiene una eficacia del 95 por ciento"

Ya hay un test rápido para poder detectar si tuviste o tenés Covid-19, o si sos negativo, es de Argentina y es muchísimo más barato que lo que hoy por hoy se está importando. RePerfilAr se comunicó con Sebastián Cavalitto, investigador del Conicet y Director del Centro de Investigación y Desarrollo en Fermentaciones Industriales, para que cuente cómo se llegó a este desarrollo y qué es lo que podría llegar a cambiar ahora con la política de detección de casos positivos.

“Quiero destacar que no se va a poder comprar en farmacias. El coronavirus es una enfermedad de denuncia obligada, no puede hacerse en forma privada. Quien realice el test tiene que ser un profesional de la salud, idealmente un bioquímico y además tiene que tener una cierta autoridad sobre la persona testeada para decirle si es o no positivo. Sí o sí esto tiene que ser así por una cuestión de regulación”, explicó Cavalitto y agregó: “Lo ideal es ser positivo de Covid-19 en este test, porque quiere decir que si uno no se dio cuenta y no tiene síntomas ya pasó la enfermedad”.

El investigador del Conicet contó cómo se utiliza el test: “Es una gota de sangre que se toma de lo que se llama punción digital, se pone en ese pequeño círculo una gota de sangre, un par de gotas de un líquido especial para que la sangre fluya por esa tira de papel que hay dentro del casete de plástico y si aparece una línea es negativo, si aparecen dos es positivo. Igual que un test de embarazo”. Consultado por su efectividad, Cavalitto aclaró dos parámetros muy importantes: “Uno es la sensibilidad, que es cuántos positivos da dentro de una población de pacientes verdaderamente positivos, ahí llegamos a un 95/96 por ciento, de cada 100 verdaderos positivos pescamos 96. Después está la especificidad de pacientes con gripe o con dengue, cuáles de esos pacientes por accidente nuestros test los pesca como positivos, estos serían los falsos positivos”.

Una buena noticia es que ya se están produciendo los test. El equipo de desarrollo del Centro del Conicet junto con otro grupo de investigadores trabajaron en este proceso desde el año pasado y fue aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recientemente: “En principio la idea es tener un pequeño lote para lo que queda de enero de unas miles de tiras y arrancar en febrero, dependiendo de cómo funcione el equipo de trabajo, con unas 20 mil tiras por mes e ir aumentando a unas 50 mil al mes”.