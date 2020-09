Abogado referente de los Derechos Humanos en Paraguay: "El Gobierno dio declaraciones contradictorias y falsas"

En comunicación con RePerfilAr, Jorge Rolón Luna, abogado referente de los Derechos Humanos en Paraguay y ex comisionado del mecanismo nacional contra la tortura explicó cómo están formadas las guerrillas.

Jorge Rolón Luna dijo que “el Gobierno desde un primer momento, empezando por voceros de la fuerza tarea conjunta que es una fuerza que se creó por un decreto en el año 2013, del Gobierno de Horacio Cartes y los referentes civiles, empezando por el Presidente, dieron unas declaraciones contradictorias, ambiguas y que se probaron falsas muy poco tiempo después. Empezando por anunciar el fallecimiento de dos integrantes importantes de la cúpula entre ellas una persona de nombre Magnamesa que estaba buscada por la justicia paraguaya desde hace unos buenos años. Luego admitiendo que no eran esas personas, diciendo que eran adolescentes y a regañadientes que eran niñas de 11 años”.

El abogado dijo que aún no se sabe si Magnamesa es la madre de una de las niñas encontradas, que “es algo que se está tratando de averiguar también se quiso vincular con personas cercanas a integrantes de este grupo que tiene que ver con otras de las contradicciones del Gobierno. El Gobierno le niega estatus beligerante a este grupo, lo considera un grupo criminal nada más pero al mismo tiempo usa las fuerzas armadas para enfrentarlo. Al mismo tiempo reconoce que hay adolescentes y niños y niñas hace un buen tiempo ahí. Sin embargo nunca tipificó el delito de reclutamiento forzoso como lo mandan las normas internacionales en materia de derechos humanos. Al mismo tiempo dice que los niños adolescentes son personas muy cercanas a ese grupo, que no son extraños al grupo, sea un grupo familiar que es un grupo que no supera las veinte personas y para eso creó toda una fuerza de tarea conjunta”.

El plan de Paraguay para salir de la crisis económica por el coronavirus

Rolón explicó que “no existen números” de los chicos que son forzados a integrar las guerrillas o que están dentro de ellas. “A mí me tocó intervenir en el año 2014 en un par de casos similares, en aquella ocasión falleció un chico de 5 años de un balazo en la cabeza, disparado de un helicóptero. Otras niñas también muy pequeñas, me tocó entrevistar a un par de ellas y hacer un informe de eso en aquel año, eso fue en 2015. Entonces los informes de inteligencia señalan la existencia de estos adolescentes. Se dice que el grupo tiene entre 20 y 30 personas, los adolescentes no serían más de 5 o 6 pero no es algo que esté claro. Otra cosa que se ha descubierto con el tiempo es que muchos de los adultos que hoy están en ese grupo que habría aparecido hacia la mitad de la década del 2000, entraron al grupo ya siendo adolescentes. Entonces van sumando años y hoy algunos de ellos son adultos”, dijo el abogado.



I. R. A