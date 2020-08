Juan Basco: "Las reservas del BCRA no están en un nivel peligroso"

Noticias Relacionadas Dólar: nueva suba en los tipo de cambios bursátiles

“Este drenaje de reservas que se da por la compra minorista en el mercado oficial de dólares no me parece preocupante en este contexto”, dijo el economista Juan Basco, ex Gerente de Operaciones del Banco Central, en diálogo con RePerfilAr.

“Si el gobierno no hubiera podido cerrar con los acreedores externos entonces ahí estaríamos hablando de otro escenario donde el gobierno podría disponer de algunas restricciones adicionales. En este momento no lo necesita hacer”, agregó Basco.

Según el economista, en cuanto la actividad se reanude y la gente pueda salir a la calle a comprar, la salida de dólares se va a frenar. “En Argentina cambian los escenarios rápidamente pero en este momento no me parece un punto preocupante como para que el Banco Central tenga que modificar la política que tiene en este momento”, enfatizó.