“Las ambulancias no venden falopa” dijo Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical Group

Claudio Belocopitt en comunicación con Reperfilar, habló de como esta el sistema de salud público y privado además de la cuarentena. Piensa que es muy difícil un retroceso porque la sociedad ya no quiere seguir con la cuarentena, cuando le impones normas que la sociedad no acepta la cuarentena no se cumple. Hay que te tener que trabajar con la circulación que tenemos, no vamos hacer cosas masivas y flexibilizar tareas masivas que hoy serian imposibles pensarlas y entender que la circulación está. Con respecto a las declaraciones de Ishii dijo que “es una cosa increíble y hay que tener en cuenta que los abulancieros hacen un trabajo gigante”.