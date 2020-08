Lavagna: "La economía argentina no crece desde hace 10 años"

“La mayoría de los argentinos está desocupado, subocupado o haciendo changas con trabajos muy precarios y son los que el Papa Francisco definió como los que han quedado descartados”, lamentó el economista y excandidato presidencia Roberto Lavagna al presentar detalles del programa de crecimiento con inclusión que planteó para reactivar la economía.

“Llegó el momento de empezar un proceso de concertación y discusión que permite entender que la sociedad argentina no puede seguir teniendo más excluidos que incluidos”, afirmó Roberto Lavagna, en comunicación con RePerfilAr (ver video), respecto a la idea que volcó hace más de un año y hoy vuelve a proponer.

Sobre el apoyo de los gremios en relación a su proyecto Lavagna agregó: “Mentiría si dijera que los gremios saltaron de felicidad, pero comprendieron cuál es la realidad de Argentina hoy”. “Los que critican son los que están en el actual sistema, cuyos derechos adquiridos no se modificarían en absoluto. Esto es un nuevo sistema para los que no están, y la idea básica es muy parecida a lo que ya es exitoso en Argentina desde hace muchos años que es la industria de la construcción y la libreta de trabajo”, dijo el exministro de Economía y aclaró que no plantea una reforma laboral.

En relación a la finalización de la pandemia y apertura Lavagna dijo: “La economía argentina no crece desde hace 10 años, de manera que el momento clave no es hoy sino dentro de algunos meses cuando el efecto de la reapertura se haya agotado". Si somos capaces de tocar los temas que son centrales para volver a crecer: el trabajo y la inversión”, auguró.

RIY / DS