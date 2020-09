Los consultores PRO

En la vida política de la Argentina toda persona que haya pasado por la función pública sintió el amargo sabor del despoder. En este informe de RePerfilAr, el periodista Rodis Recalt te muestra cuál es el presente de los ex ministros que acompañaron la gestión del expresidente Mauricio Macri.

En la mayoría de los casos, los ex funcionarios que conformaron el llamado gobierno de Ceos, desembarcaron en el sector privado en forma de consultores. Tal fue el caso del ex ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el ex presidente de la Cámara de diputados, Emilio Monzó, y el ex jefe del bloque de Cambiemos, Nicolás Massot, quienes montaron una consultora llamada Sinfonía, donde uno de sus principales clientes es el dueño de Canal 9, Remigio Ángel González.

Tras su paso por la función pública como ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, también apostó al sector privado. Hoy en día asesora a fondos de inversión extranjera en temas macroeconómicos. En tanto, el ex ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza volvió a su antigua consultora en Piria. Por otro lado, Leandro Cuccioli, ex Administrador Federal de Ingresos Públicos de la Nación Argentina volvió al mundo de las finanzas a través de una compañía llamada Swan Capital Partners mediante el que seduce a fondos extranjeros para que vengan a invertir a Latinoamérica.

Las consultoras PRO para sobrevivir fuera del poder

Otro caso es el de Federico Salvai, ex jefe de la gestión provincial bonaerense de María Eugenia Vidal, y marido de la ex ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien junto con el ex ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari formó un estudio de abogados y una consultora, montada en una coqueta oficina del Palacio Alcorta de Barrio Parque. También Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización apostó al sector privado y fundó la empresa Fundación PAD (País Abierto y Digital) junto a ex funcionarios de la cartera que él mismo encabezaba. Por último, el ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca actualmente está enfocado en su estudio llamado Unio Lex, especializado en servicio de asesoría legal y consultoría en temas laborales.