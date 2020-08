Mauricio Macri elogió la marcha del 17A desde Zurich: "Orgulloso de los argentinos"

El expresidente Mauricio Macri elogió este martes 18 de agosto la movilización del 17A impulsada por Patricia Bullrich y el "ala dura" del PRO contra el gobierno nacional, un apoyo que profundizó la grieta en el espacio opositor.

"Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", escribió el exjefe de Estado, varias horas después de la protesta, en su cuenta de Twitter desde Zurich, Suiza. Allí viajó esta semana luego de visitar Francia, para asumir formalmente como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA.

Así, Macri respaldó a las miles de personas que se manifestaron este lunes, en el aniversario de la muerte de José de San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país, contra la cuarentena y la reforma judicial impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, entre otros reclamos.

Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020

El exjefe de Gobierno porteño venía manteniendo un perfil bajo en los últimos meses, tras la derrota electoral el año pasado. El 8 de julio brindó su primera entrevista del año al periodista Álvaro Vargas Llosa, durante la cual cuestionó que el gobierno del Frente de Todos "intentó avanzar sobre las libertades" durante la pandemia. Al día siguiente, el feriado 9 de julio, publicó un sugestivo mensaje en Twitter en respaldo a otra movilización opositora contra el Gobierno.

Luis Brandoni y Hernán Lombardi en la marcha del 17A.

Interna en el PRO

Sin embargo, desde su viaje a Francia, que generó diferencias en Juntos por el Cambio, el expresidente de Boca Juniors mantuvo un relativo silencio sobre la realidad nacional, sin hacer declaraciones desde entonces, ni siquiera en redes sociales. Se limitó a responder, abordado en el aeropuerto al llegar a París, que se encontraba en "una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad", lo que motivó una respuesta de Alberto Fernández.

La marcha del 17A, inicialmente convocada por el actor radical Luis Brandoni en redes sociales, también profundizó la interna en el frente opositor. El "ala política" se despegó de la convocatoria por el riesgo epidemiológico que representó en pleno pico de casos de coronavirus. El mayor exponente fue Horacio Rodríguez Larreta, quien desligó al PRO del evento: "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. No hay ninguna adhesión a título partidario", dijo el jefe de Gobierno porteño que, pese a las críticas, todavía prioriza su buena relación con el gobierno nacional por el manejo de la pandemia.

Desde la vereda de enfrente, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, impulsó la protesta, aunque aclaró que solo "participaba" y no "convocaba". Incluso las redes oficiales del partido publicaron mensajes a favor de la movilización, que tuvo también respaldo de Miguel Ángel Pichetto, Alfredo Cornejo y la presencia de Hernán Lombardi. "No lo critico a Rodríguez Larreta, pero creo que es necesario un debate político respecto a cómo se mantiene y se amplía el 41 por ciento que sacamos. No podemos tirar por la ventana eso", analizó la exministra de Seguridad tras la marcha.

FF