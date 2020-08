Patricia Bullrich pidió "ampliar el 41%" de votos: "Podemos volver a ser gobierno"

Finalizada la movilización opositora de este lunes 17 de agosto, su principal promotora desde la oposición Patricia Bullrich convocó a Juntos por el Cambio a "debatir" cómo debe mantenerse el caudal de votos cosechado en las elecciones del año pasado, que llegó al 41% tras la derrota en las PASO. La presidenta del PRO también le respondió a Santiago Cafiero por haberle pedido perdón a los trabajadores de la salud por la protesta anticuarentena.

La exministra de seguridad de Mauricio Macri se refirió en primer lugar a los dirigentes de Juntos por el Cambio que se despegaron de la convocatoria contra el Gobierno, como Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que la marcha se impulsaba "a título personal" y no desde el PRO.

"No lo critico a Rodríguez Larreta, pero creo que es necesario un debate político respecto a cómo se mantiene y se amplía el 41 por ciento que sacamos. No podemos tirar por la ventana eso", analizó la presidenta del PRO, entrevistada por TN, sobre el vínculo que mantiene el jefe de Gobierno porteño con la gestión del Frente de Todos por la pandemia.

En ese linea, Patricia Bullrich resaltó que "desde hace muchos años que la Argentina no tiene una oposición tan fuerte que puede ser alternativa. Muchos años tuvimos elecciones donde sacábamos el 20 o 25 por ciento, hoy nosotros podemos volver a ser gobierno, entonces si no somos una verdadera representación de la gente no lo vamos a volver a ser".

La referente opositora reclamó un debate político "sano" dentro del espacio y agregó: "A mí no me gusta que lo insulten a Larreta, pero creo que el debate dentro del seno de Juntos por el Cambio sobre la oferta de nuestra segunda gestión, que es lo que tenemos que preparar en los temas en los que hemos tenido menos éxito, son debates de una coalición inteligente que quiere volver a gobernar".

Respecto de la frase de Cafiero sobre la manifestación, donde dijo que "les pedían perdón a los trabajadores de la salud por no haber podido evitar la marcha", la exministra de Seguridad de Macri sostuvo: "Le tienen que pedir perdón a los 43 millones de argentinos por haber hecho la restricción más dura del planeta, por ser el país con más cuarentena y por habernos dicho 10 veces que íbamos a llegar a un pico, que al virus lo teníamos ya totalmente confinado y cada día estamos peor".

Sobre las medidas de Alberto Fernández para combatir la pandemia expresó: "Hemos llegado a siete mil casos por día sin ninguna explicación. Que nos explique el jefe de Gabinete por qué esta cantidad de casos cuando teníamos 100 o 200, por qué se dejó todo en una cuarentena que no es cuarentena. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos así después de cinco meses?".

DR/FF