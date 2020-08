Marcha 17A | Rodríguez Larreta: "No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró este viernes 14 de agosto que "no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo" al ser consultado sobre la protesta prevista para el lunes contra el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

"No hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo. No hay ninguna adhesión a título partidario", dijo Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño para dar detalles de cómo seguirá el aislamiento en la ciudad.

Agregó que entienden en la ciudad "la situación de incertidumbre que genera" la continuidad del aislamiento y dejó claro que también "respetan el derecho a manifestarse".

Sin embargo, pidió "en esta oportunidad el máximo cuidado con el distanciamiento" debido a los posibles contagios de coronavirus que la cercanía social puede generar en un momento en el que los casos están creciendo.

La marcha fue convocada en redes sociales por el actor Luis Brandoni, entre otros, para el lunes próximo, con el nombre 17A.

A su turno, el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró hoy que no es "conveniente" realizar la marcha contra el oficialismo que convocaron sectores de Juntos por el Cambio para el próximo lunes en medio de la pandemia. "No creo que sea conveniente la marcha del lunes", señaló Santilli en declaraciones radiales.

En tanto, el número dos de la Ciudad resaltó que "no es una convocatoria partidaria" y aclaró que el PRO "no está convocado", más allá de que la titular del espacio, Patricia Bullrich, dijo que iba a asistir. "Respeto el derecho de cada uno, no creo que sea conveniente", sostuvo el vicejefe de Gobierno porteño, e indicó que si algún dirigente asiste, es a título personal.

Críticas a la marcha

El ministro de Salud, Gines González García, consideró que la convocatoria de la oposición a una marcha al Obelisco y en diferentes puntos del país para el próximo lunes “es absolutamente innecesaria e irresponsable”, en un momento en el que los casos de coronavirus aumentan en el AMBA y hay rebrotes en varias regiones provinciales.

Antes de ingresar a la reunión del gabinete de Ciudadanía en Casa de Gobierno, Gines González García le contestó al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien esta mañana había dicho que las manifestaciones "tienen que ser expresadas en toda su magnitud porque eso ayuda a mantener el equilibrio personal”.

En declaraciones a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, González García aseguró que “es absolutamente innecesario en un momento de riesgo exponer a la gente por una idea política" y remarcó: "Creo que es como mínimo irresponsable”.