La convocatoria a una marcha el próximo lunes 17 de agosto "en defensa de la libertad" a pesar de la cuarentena, y en un momento de crecimiento de casos de coronavirus en el país, generó posiciones enfrentadas en Juntos por el Cambio. Desde el oficialismo, en cambio, se cuestionó la protesta por el riesgo sanitario que implica y por la oportunidad elegida por la oposición. En esa línea, el presidente del PJ, José Luis Gioja, adjudicó la movilización al "resentimiento" y consideró que "no tiene sentido", aunque descartó la idea de reprimir.

El diputado nacional admitió que "legalmente, pueden marchar porque hay libertad y democracia", aunque sostuvo que "desde el punto de vista de la racionalidad y la pelea contra la pandemia no está bien" la convocatoria. Entrevistado por Roberto Navarro en El Destape Radio, el sanjuanino destacó que "hay que pedir racionalidad".

"La protesta tiene que ver con el resentimiento. Protestan porque se los está cuidando. No tiene sentido", aseguró el sanjuanino, y reiteró que "tiene que primar la racionalidad". "No me vengan con que no hay libertad. Tiene que haber responsabilidad. Si les dicen que hay que usar el barbijo, hay que usarlo. Es para cuidarlos", argumentó.

Contra la represión y la oposición

"Cuando este bicho se vaya, pueden pensar en marchar", planteó respecto de la convocatoria impulsada por Luis Brandoni y sectores de la oposición. Sin embargo, advirtió que no habrá represión. "Es complicado salir a reprimir. En Chile hay Toque de Queda. Si salís, te paran y no te frenas, te voltean", aseguró.

En ese punto, Gioja se diferenció del legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés, que reclamó que la Policía de la Ciudad actúe ante la marcha del 17A, garantizando "el distanciamiento social" para prevenir contagios de COVID-19 y para "evitar actos de violencia" como los ataques a periodistas el pasado 9 de julio en el Obelisco.

Creemos que @Policia_ciudad debe actuar, garantizar el distanciamiento social y evitar actos de violencia https://t.co/Xv3WzKNLh3 — Juan Manuel Valdés (@jmvaldesre) August 13, 2020

Sobre la relación con la oposición en el Congreso, el diputado reprochó la decisión de no debatir proyectos sin acuerdo previo: "No pueden decir que no hay diálogo. Sesionamos hasta la madrugada. Lo putearon al jefe de gabinete. Nadie les dijo nada. Tienen que ser racionales", lamentó.

Por último, el presidente del Partido Justicialista cuestionó a Mauricio Macri por su viaje a Europa. "El supuesto jefe de la oposición está tomando sol", dijo.

Convocatoria y críticas

"Vamos a hacernos oír otra vez", pidió Brandoni en un video difundido en redes sociales en el que convoca a la marcha y banderazo del 17A, pidiendo que se cumplan "los protocolos que hay que respetar".

"Salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana", agregó el actor, en referencia a la reforma judicial. "En homenaje al General San Martín, y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar", concluyó el militante radical.

El presidente Alberto Fernández fue consultado este miércoles 12 de agosto por la protesta, durante el anuncio de la fabricación de la vacuna de Oxford contra el COVID-19 en Argentina. "Yo creo que están equivocados. No están midiendo las cosas adecuadamente", consideró. "Y si no que le pregunten al gobernador de Jujuy", agregó en referencia a Gerardo Morales, mandatario de la provincia norteña que estuvo 100 días sin casos y sufrió un rebrote severo de contagios que complicó el sistema sanitario local.

"Acá no se ha violado ninguna libertad, acá se está haciendo lo que la ciencia dice que hay que hacer con el coronavirus. Hasta ahora, la única solución que hemos encontrado es preservarnos", completó el jefe de Estado.

FF