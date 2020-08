Con Macri en París, Juntos por el Cambio se debate entre el enojo y la indiferencia

Ni siquiera Horacio Rodríguez Larreta estaba al tanto del viaje de Mauricio Macri a París. En la víspera de subirse al avión, el expresidente no lo comunicó en el zoom que compartió con sus socios de Juntos por el Cambio. Su tropa se enteró por las noticias de que empezaba un tour de alrededor de un mes por Francia y por Suiza.

El viaje del actual presidente de la Fundación FIFA causó reacciones diversas en la coalición de macristas, radicales, lilitos y otras tribus. Generó incomodidad, enojo, indiferencia, alineamiento y hasta entusiasmo, al ser leído como un síntoma de que Macri no muestra demasiadas intenciones de pelear por la jefatura de la oposición. Pero, con la excepción del diputado cordobés Luis Juez, los dirigentes de JxC prefirieron evitar los cuestionamientos en público. El imperativo es preservar una unidad amplia.

Antes de viajar, Macri pidió más defensa en las causas

Algunos de los que se sintieron molestos optaron por no hacerlo público. “Es opinable, pero no es lo central. Estamos con otras prioridades. El zoom había sido muy positivo”, afirmó un diputado que había participado de la reunión virtual con Macri.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich (puesta en ese cargo por decisión de Macri), lo justificó: “Él fue a trabajar, tiene un trabajar. Tiene un trabajo privado, por supuesto que genera incomodidad, pero va a trabajar. Ojalá todos los argentinos pudieran hacerlo. El que pueda trabajar es bueno que lo haga”, le dijo a TN la exministra de seguridad.

En la vereda opuesta, el diputado Luis Juez blanqueó su descontento con la gira europea de Macri: "Le tengo aprecio a Macri, pero es desubicado como caballo arriba de un techo".

Anuncia un escrache contra Macri un grupo de argentinos que viven en París

El dirigente cordobés metió el dedo en la llaga sobre si Macri tiene voluntad o no de liderar a la oposición: "Más inoportuno no podía ser ese viaje. Si él quiere, que nos diga hasta acá llegué y que se vaya a París, a Suiza, a donde quiera, pero que lo diga", consideró Juez.

Alineado con el sector de Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, el diputado Sebastián García de Luca expuso matices en Radio 10: “Está en su libertad de hacerlo, es su vida y hace, dice y trabaja de lo que él cree. Ha sido claro en una entrevista que ha dado, creo en sus libertades y está en total derecho de moverse y decir lo que cree”.

Ex viceministro del Interior, García de Luca aclaró en el programa El fin de la metáfora: “A mí me conducen Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, dentro de Juntos por el Cambio; obviamente que el expresidente tiene una legitimidad y un apoyo de muchos dirigentes y muchos votantes. Creo que tenemos que ir hacia un proceso de horizontalidad en las discusiones, de mayor amplitud, de cómo Juntos por el Cambio vuelve a tener la esencia de Cambiemos, una esencia más heterogénea, donde se aceptaban las diversidades, y más federal”.

Una bicameral analizará si la fiscal Boquin es perseguida por investigar a los Macri

El diputado a su vez marcó una diferencia entre macrismo y las demás fuerzas que habitan Juntos por el Cambio: “Es lógico que el expresidente participe, me parece bien que el macrismo lo represente Macri, no me parece mal para el espacio”; pero aclaró que “hay que volver a ser una expectativa para los argentinos y no una oposición testimonial”.

El martes 28 de julio, Macri se había sumado al encuentro virtual cambiemita para consensuar posiciones sobre el proyecto de reforma judicial y la posible ampliación de la Corte Suprema. Estuvieron la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los presidentes del PRO, Patricia Bullrich, de la UCR, Alfredo Cornejo, y de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; y los jefes parlamentarios Mario Negri y Luis Naidenoff, entre otros.

Los dirigentes coincidieron en calificarla como una de las reuniones más provechosas, desde el éxodo del poder. En la cita Macri no reveló sus planes inmediatos. El jueves al mediodía, se subió a un avión de Air France junto a Juliana Awada y su hija Antonia.

El viernes, la familia arribó al hotel de lujo La Réserve. Después cenó al aire libre en la rive gauche en el café De Flore y pretende jugar al golf a pocos kilómetros de Saint-Tropez. "Recién llegado a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad”, afirmó poco después de aterrizar en París.

Una vez que cumpla los 14 días obligados de cuarentena en Francia, se trasladará a Suiza. En Zurich mantendrá una serie de reuniones vinculadas a su cargo de presidente de la Fundación FIFA.

Una de las citas será con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, su amigo y anfitrión. La visita de Macri coincide con la difusión de malas noticias judiciales para Infantino: se lo investiga por “indicios de conducta criminal”. Hoy, Macri lidiará con una serie de manifestaciones callejeras en su contra.