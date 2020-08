Anuncia un escrache contra Macri un grupo de argentinos que viven en París

A poco de llegar a Francia, el ex presidente Mauricio Macri será mañana el blanco de una convocatoria a escrache impulsada por la Asamblea de Ciudadanos Argentinos en País. “Persona no grata en París”, señala el flyer de la organización que se está distribuyendo a través de las redes sociales, con una foto del ex mandatario bailando en el balcón de la Casa Rosada al asumir en 2015.

El punto de encuentro será la Explanada de los Derechos Humanos en el Trocadero de París, muy cerca de la Torre Eiffel y a poco más de dos kilómetros del Hotel La Reserve, donde Macri se alojó en su llegada con su mujer Juliana Awada y su hija menor Antonia, pero que abandonaron a las 48 horas ante el revuelo que generó dicha elección y partieron rumbo a Niza.

Consignas. “Basta de impunidad, basta de corrupción y de fuga de capitales estatales, por un poder judicial independiente”, tiene como consigna la movilización que tendrá lugar mañana entre las 18 y las 20, hora de Francia.

La agrupación convocante advirtió en un comunicado que Macri “ha ignorado las consignas nacionales de confinamiento e incluso la normativa de excepción de las restricciones de ingreso a Francia”. También marca que “Su ostentación de lujo desde el hotel ‘La Reserve’, contrasta con la grave situación económica que sufre el pueblo argentino producto de las nefastas consecuencias sociales y económicas y del endeudamiento sin precedente en que dejó al país su gobierno entre 2015 y 2019 y de los estragos de la pandemia”.

Macri se trasladaría a Niza, junto al Mar Mediterráneo donde se encuentra la otra hija de Juliana Awada.

Como titular de la Fundación FIFA, Macri tiene un compromiso en Suiza dentro de dos semanas y es por eso que viajó a Francia con anticipación para cumplir con la cuarentena de 14 días que le exige ese país europeo para su ingreso. De acuerdo a la normativa francesa, si Macri y su familia presentaron a su llegada el test negativo de Covid 19, no hará falta que permanezcan aislados durante las dos semanas de la cuarentena.

Turista. El viaje del ex presidente levantó polvareda en el oficialismo, que salió a cuestionarlo por distintas vías. Uno de los más duros fue el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que en su discurso de cierre de la sesión del viernes casi a la medianoche ironizó que “Macri tiene todo el derecho de viajar con su familia por el mundo. Después de todas las causas que tuvo en la Argentina, ¿qué miedo puede tener el expresidente a que el Poder Judicial le haga algo? Creo que hace lo que le gusta que es hacer turismo. Es mucho mejor turista que presidente”. Con ese mensaje, La Cámpora difundió ayer a través de las redes sociales un video con la voz en off de Máximo acompañando imágenes de Macri en su gestión.