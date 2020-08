Santiago Cafiero: "No reconozco a Macri como líder de la oposición"

Santiago Cafiero volvió a defender la cuarentena por el coronavirus alegando que el país vive “una crisis, producto de la pandemia, sobre una crisis anterior que fue el gobierno de Macri”. En esa línea, el jefe de Gabinete afirmó que no cree que el expresidente esté liderando a la oposición y que, si las elecciones fueran mañana, volvería a ganar el Frente de Todos.

"No reconozco a Macri como líder de la oposición. La opinión de Macri está muy alejada de lo que está pasando en este país. Horacio Rodríguez Larreta es quien se destaca", dijo este domingo en el programa de Romina Manguel (A24). El jefe del gobierno porteño “s quien hoy, quizás, más se destaca en Juntos por el Cambio”, afirmó.

Cafiero acusó a Macri ser un “entreguista” con respecto al tema de la deuda argentina: “El que negocia rápido una deuda es porque paga más de lo que tiene que pagar. Los mismos que se endeudaron y luego decían cómo tenían como resolverlo era porque iban a entregar todo de vuelta”.

“Alguien que va a España y dice 'lo preocupado que hubieran estado nuestros próceres porque se pelearon con la Madre Patria española' evidentemente es un entreguista”, acusó y señaló: “No lo reconozco como líder de la oposición, su opinión está muy alejada de lo que está pasando en este país”.

Macri, según Cafiero, “degradó el sistema de salud y en su gobierno volvimos a tener un brote de sarampión. No registra lo que está sucediendo en Argentina, no sabe lo que está pasando. No lo sé si sigue involucrado, pero no veo que esté comprometido con ninguno de los aspectos ni sociales ni económicos”.

DS