Antes de viajar, Macri pidió más defensa en las causas

Todos coincidieron en que fue la mejor reunión de Juntos por el Cambio desde que dejaron el poder. Fue un Zoom en el que se volvieron a ver las caras las principales figuras del espacio con la ampliación de la Corte Suprema y la moratoria impositiva como los dos ejes principales. Sin embargo, el encuentro no estuvo exento de momentos de tensión: el más intenso, según reconstruyó PERFIL, fue cuando Mauricio Macri planteó que era necesario ser más activos en la defensa de los ex funcionarios en las causas judiciales que están enfrentando. La respuesta que recibió fue que debían ser los principales involucrados los primeros en tener esa actitud.

Con cada vez más ex funcionarios con complicaciones judiciales, desde el macrismo empiezan a repensar si la actitud de no entrar en un juego mediático con las causas es la correcta. "Acá hay algunos que se quedaban con la recomendación de sus abogados de no hablar, pero fueron ingenuos", grafica una de las voces consultadas. “Hay una construcción política que va más allá de lo que tu abogado te diga”, agregó.

"Macri estaba con ganas de salir a discutir", cuenta otro de los que dijeron presente. Todavía no sabían que había decidido irse por más de dos semanas a Francia (donde hará cuarentena) y Suiza (para reuniones por su rol en la Fundación FIFA). El planteo sobre todo apunta a que la discusión debe darse antes de que la Justicia avance con procesamientos. “Sino queda la versión del kirchnerismo”, analizan.

Fueron Miguel Pichetto y los radicales, con Alfredo Cornejo a la cabeza, los que le plantearon la necesidad de que fueran los propios ex funcionarios los primeros en hablar. Guillermo Dietrich y Javier González Fraga son puestos como ejemplos de dirigentes que “se guardaron” durante meses. “Guillo pensaba que no le iba a pasar nada, estuvo seis meses sin salir y pumba, lo procesan”, afirman. “Se planteó que primero salieran los funcionarios y brindaran la información, para que después se sumen más voceros”, cuenta otro de los presentes.

El miércoles a más de uno le llamó la atención que en el comunicado que sacó Juntos por el Cambio por la moratoria desapareció el nombre de Cristóbal López

Alguno llegó a pensar también que hubo un tiro por elevación a Gustavo Arribas, por su estrategia de defensa en la que le endilgó la responsabilidad operativa de la Agencia de Inteligencia a Silvia Majdalani. "Es lo que peor cayó, porque a Dietrich lo salimos a bancar, es un emblema nuestro, pero al otro…", calló antes de tiempo una fuente del PRO.

Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal siguieron la conversación con pocas intervenciones y no se expresaron sobre ese tema en particular. La ex gobernadora, cuentan quienes ya compartieron otras reuniones con ella, no suele hacer mucho uso de la palabra en estos encuentros. El jefe de Gobierno porteño, en tanto, habló más cuando se debatió la cuestión de la reforma judicial. Allí, planteó que el espacio tenía que plantarse rápidamente y con firmeza en contra de una eventual ampliación de la Corte Suprema. Y afirmó que no estaba al tanto de qué iba a pasar con el traspaso de la justicia ordinaria al control de la Ciudad (algo que finalmente se anunció que se realizará con los fondos correspondientes). De todas formas, aclaró que no pretendía que ese tema condicionara la postura de Juntos por el Cambio.

A oídos de Rodríguez Larreta había llegado en el fin de semana el deseo de Alberto Fernández de que Federico Pinedo sea uno de los nombres que integrara la comisión de asesores. El ex senador planteó que había que debatirlo puertas adentro de Juntos por el Cambio, pero finalmente no fue necesario porque el nombre desapareció y la propuesta nunca se concretó. La respuesta, coinciden, hubiese sido un rechazo.

"Nos ponemos de acuerdo bastante rápido en los temas institucionales, en eso estamos bien", analizó uno de los consultados. Y otro coincide: “El tema es que en términos institucionales no solo tenemos margen sino la obligación de ser duros. Conociendo los 12 años de kirchnerismo y viendo como está Cristina.”

¿Otros temas cuestan más? Sí, y lo reconocen en el espacio opositor. Por eso se decidió que las reuniones de los principales líderes ahora sean más periódicas. La semana próxima -probablemente el lunes- se volverá a repetir. El interrogante es si Macri, desde París, se volverá a conectar.

El tema moratoria, que se votará este viernes en Diputados, también logró unificar posiciones. En este caso, de apoyar la iniciativa pero insistir en poner en escena el beneficio que se le está dando, según denuncian, a Cristóbal López. ¿Hay consenso en ese punto? Nadie planteó nada en contrario, pero el miércoles a más de uno le llamó la atención que en el comunicado que sacó Juntos por el Cambio desapareció el nombre del empresario. Se menciona a Oil Combustibles y el Grupo Indalo, pero en la versión original estaban también nombrados López y Fabián De Sousa. En el camino de correcciones cruzadas alguien decidió que era mejor no mencionarlos. "Habrá gente que tiene la suerte de que no la molesten en C5N y querrá que eso siga igual", ironizan en el espacio.

Mientras tanto, en JxC buscan que las reuniones permitan no solamente abordar los temas de coyuntura, sino también de mediano plazo. “Tenemos que tener una continuidad en las decisiones”, dice uno de ellos. Y agrega otro de los dirigentes: “Hay que tener posiciones mínimamente acordadas en todos los temas. No somos lo mismo que hace 5 años, ya fuimos gobierno, sabemos lo que es, y tenemos que ser serios”.

