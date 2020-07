Jorge Macri: "Fuimos un poco naifs en la autocrítica y nos faltó más política"

¿Mauricio Macri es funcional al kirchnerismo para incentivar la grieta? Para Jorge Macri, intendente de Vicente López y primo del expresidente, la respuesta es "no", aunque cree que "es probable" que al oficialismo "le resulte cómodo" tenerlo enfrente.

"No lo veo funcional en ese sentido. Mantuvo silencio, fue muy respetuoso, le dio mucho espacio a este gobierno. Su lógica fue priorizar la unidad de nuestro espacio, mentorear y fomentar los nuevos liderazgos. Ese Mauricio Macri es muy importante. Los espacios políticos tenemos que capitalizar las experiencias de los que gestionaron", dijo el intendente al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia para "Periodismo Puro" ( ver video ).

Macri reconoció que en el gobierno de su primo hubo "tres logros muy importantes del gobierno" de Cambiemos, y mencionó "el haber sostenido la unidad a lo largo de todo el gobierno", el "haber roto con el estigma de que únicamente los peronistas podían terminar un mandato de manera ordenada" , en tercer lugar, el haber sido "la primera coalición de gobierno que pierde una elección y permanece unida".

El intendente dijo que el gobierno macrista fue "sensiblemente mejor" que el de Fernando De la Rúa. "No hay la percepción política de un fracaso. No logramos lo que queríamos, pero sentamos bases transformadoras relevantes y estamos de pie, unidos, con una generación nueva de líderes, lo que no es habitual en política". A la hora del mea culpa, reconoce sin embargo que el "gran fracaso" de Cambiemos fue la economía: "Fuimos un poco naifs en la autocrítica. Nos faltó más política, no en el sentido de la rosca, sino en el sentido de los acuerdos".

