17A: en Juntos por el Cambio hay cautela y no todos irán a la marcha

La convocatoria comenzó a través de las redes sociales. Y un emocionado Luis Brandoni pidió "hacerse escuchar" para "defender la libertad". La marcha del lunes 17 de agosto promete ser masiva en la ciudad de Buenos Aires, justo cuando el coronavirus bate récords de muertes y contafios. Si bien no hay una convocatoria institucional por parte de Juntos por el Cambio, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich avisó que irá: "Voy a la marcha del 17 de agosto, en auto, no voy a caminar, no sería lógico", indicó la exministra de Seguridad durante el macrismo.



A partir de esto, PERFIL contactó a dirigentes de peso dentro del espacio, tanto del PRO como de los aliados, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Todos confirmaron que no habrá un llamado formal a manifestarse. Si bien se mostraron a favor de los reclamos en contra de la reforma judicial, entre otros puntos, muchos adelantaron que no asistirán ni harán un llamado a marchar por la delicada situación de contagios que hay en todo el país.

Según pudo saber este medio, en el gobierno porteño hay un fuerte enojo por los dichos de la exministra, ya que Horacio Rodríguez Larreta decidió extender, junto a la provincia de Buenos Aires, las restricciones a la movilidad ante el crecimiento de casos.

Cristian Ritondo dijo a PERFIL: "No se trata de un convocatoria formal del partido, por lo que he leído se trata de algo que viene surgiendo desde las redes sociales y que se extiende de a poco al resto de la ciudadania". Si bien el jefe del bloque no irá a la marcha, señaló que "con el respeto lógico a los protocolos vigentes la gente tiene el derecho a expresarse". El diputado PRO consideró además que, en este contexto, presentar una reforma judicial es un grave error: "Hoy la emergencia es económica, sanitaria, de seguridad y no jurídica".

Otro legislador del espacio reconoció que no hubo, hasta el momento, una reunión para saber que decisión tomar de manera grupal. "Quizás me dé una vuelta en el auto, tenemos que ver cómo se arma. Podemos quedar pegados a sectores instransigentes", se sinceró uno de ellos.

Alberto Fernández cuestionó la marcha que convocó Brandoni: "Están equivocados"

Desde el radicalismo, cercanos al titular del interbloque, Mario Negri, anticiparon que el cordobés no será de la partida y que quienes asistan lo harán "a título personal". Un senador del mismo partido, que prefirió mantener la reserva, cuestionó la convocatoria: "Tenemos que parar la pelota. Perjudica la convivencia de Larreta con el gobierno. No conviene para nada en este contexto. No marchar no significa avalar. Estamos dando la pelea donde hay que darla", dijo a este medio.

Desde la Coalición Cívica señalaron a este medio que aún no se tomó una decisión partidaria respecto a la manifestación, pero aclararon que se trata de "una expresión ciudadana y acompañamos gran parte de los reclamos". "Será como en otras oportunidades. El que quiera ir puede ir. Lo puede hacer cuidándose y cuidando al otro. Por ejemplo en auto. No aglomerarse. También existen otras formas de manifestarse y son compatibles", detallaron a PERFIL-

Creemos que @Policia_ciudad debe actuar, garantizar el distanciamiento social y evitar actos de violencia https://t.co/Xv3WzKNLh3 — Juan Manuel Valdés (@jmvaldesre) August 13, 2020



Pedido de cuidados. Ante la convocatoria, desde el Frente de Todos, el legislador porteño Juan Manuél Valdés reclamó la presencia de la Policía de la Ciudad para "garantizar el distanciamiento social".

El propio Alberto Fernández fue consultado por la marcha durante el anuncio de la fabricación de la vacuna en el país y el presidente respondió: "Yo creo que están equivocados. No están midiendo las cosas adecuadamente". "Y si no que le pregunten al gobernador de Jujuy", agregó en referencia a Gerardo Morales, mandatario de la provincia norteña que estuvo 100 días sin casos y sufrió un rebrote severo de contagios que complicó el sistema sanitario local.

"Acá no se ha violado ninguna libertad, acá se está haciendo lo que la ciencia dice que hay que hacer con el coronavirus. Hasta ahora, la única solución que hemos encontrado es preservarnos", completó el presidente.

RI/FF