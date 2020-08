Aníbal Fernández contra Brandoni: “Lo último serio que hizo fue 'Esperando la carroza'”

Aníbal Fernández hace gala de su lengua y de sus comentarios pintorescos. Picante, siempre picante, ahora disparó contra Luis Brandoni y contra la marcha del 17A. “Lo más serio que hizo Luis Brandoni últimamente fue ‘Esperando la carroza’”, tiró el funcionario kirchnerista.

“El mundo se rompió, lo que existía no existe más”, dijo Fernández, para tratar de explicar su visión sobre la Argentina y el mundo ante la pandemia de coronavirus. En tal sentido también advirtió que la movilización que se promociona para el lunes 17 de agosto va a traer problemas “Me da pena porque va a generar un montón de contagiados”, aseguró.

Me da mucha pena porque la marcha del 17 va a generar un montón de contagiados pic.twitter.com/BLkbYKycc9 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) August 13, 2020

Para Aníbal, “muchos de los que hoy se quejan de la cuarentena, encontramos que no saben, no leen o no entienden” y además de cuestionar a Luis Brandoni, también se ocupó de cuestionar al expresidente Maucirio Macri y su viaje a Francia. “Alguien serio no hace eso, alguien a quien le importa el pueblo no hace eso. Él no es un negro de mierda cómo vos y yo, es un señor de ojos celeste y rico”, disparó.

Luis Brandoni convoca a la marcha del 17A para “defender la libertad”

Sobre las medidas de emergencia que tomó el Gobierno de Alberto Fernández ante la pandemia, el funcionario dijo que “la Constitución nos dice que el Presidente tiene que hacerse cargo de la vida y de la salud de los habitantes. El artículo 19 de la nos dice que todo aquello que no está prohibido, está permitido”. “Eso es poder de policía también, porque apunta a las acciones de un hombre que ofendan o perjudiquen a un tercero. Con esto se puede restringir la libertad, ‘señor quédese en su casa, no tengo vacuna’”, graficó y completó: “desde la reforma del 94 dice que el Estado es el que tiene la responsabilidad de promocionar el desarrollo económico y en eso se habla de los IFE, los ATP. Eso no va a tener retorno, eso compensa”.

