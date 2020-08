Gerardo Morales: "No estoy de acuerdo con la marcha del 17A"

Noticias Relacionadas Gerardo Morales aliviado con la llegada de 24 médicos y enfermeros a Jujuy

“A Mauricio )Macri) le tengo un gran aprecio pero estamos en el marco de una pandemia y el Presidente se ha portado muy bien”, dijo Morales cuando se le preguntó sobre su relación con el ex Presidente. “No quiero ser hipócrita, no estoy de acuerdo con las marchas que a veces la oposición convoca acá en Jujuy. Tampoco me parece que es la forma, en estos momentos, de expresar desacuerdo”, afirmó con respecto a la marcha del 17.

El Gobernador habló sobre el colapso del sistema de salud de la provincia, ”Estuvimos 110 días sin casos. Desde mediados de Junio hasta fines de Julio registramos 3 mil casos. Jujuy es un caso atípico porque no hemos tenido el ritmo de crecimiento que ha tenido el area metropolitana, el AMBA, Cordoba, Chaco, Río Negro. Hemos tenido una gran cantidad de casos en un mes y medio nosotros teníamos preparadas 300 camas y estamos ya por las 1.300 camas”.

“Ginés González García nos ha enviado un grupo de veinte profesionales y con eso nosotros estimamos que vamos a estar recuperando capacidad de camas críticas. Estamos a un 65% en camas de mediana complejidad y a un 50% en camas que tienen oxígeno”, concluyó Morales.

I.R.A

Mirá el video completo !