17A: Juntos por el Cambio muestra diferencias por la marcha

La convocatoria de sectores de Juntos por el Cambio para manifestar contra el Gobierno este 17 de agosto, generó diferencias no solo entre oficialismo y oposición, sino además al interior de la coalición opositora. Luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijera que asistiría a la marcha “como ciudadana”, otros dirigentes como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aclararon que la movilización no respondía a una convocatoria partidaria de la oposición.

La marcha opositora, la cuarta convocatoria que se realizó pese a las restricciones del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, se viralizó en redes sociales con videos de Luis Brandoni, Sandra Pitta y Maximiliano Guerra, quienes llamaron a salir a las calles “por la libertad”, contra la reforma judicial, y en protesta por las extensiones de la cuarentena dispuestas por el presidente Alberto Fernández.

Las declaraciones de dirigentes de la oposición en los últimos días:

Horacio Rodríguez Larreta

Ante la consulta por la movilización, el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires aclaró días atrás que "no hay ninguna convocatoria partidaria de ningún tipo” ni “hay ninguna adhesión a título partidario", expresó en una conferencia de prensa en la sede del Gobierno porteño, donde dio detalles de cómo seguirá el aislamiento en la ciudad.

Si bien dijo que entienden "la situación de incertidumbre que genera" la continuidad del aislamiento y que también "respetan el derecho a manifestarse”, pidió “el máximo cuidado con el distanciamiento" debido a los posibles contagios de coronavirus que la cercanía social puede generar en un momento en el que los casos están creciendo.

Diego Santilli

En la misma línea, el vicejefe del Gobierno porteño consideró que no es "conveniente" realizar la marcha contra el oficialismo en medio de la pandemia. "No creo que sea conveniente la marcha del lunes", señaló Santilli en declaraciones radiales.

Patricia Bullrich

La presidenta del PRO ratificó la movilización del próximo lunes 17 de agosto para protestar contra la "cuarentena, la inseguridad y la reforma judicial", aunque aclaró que "es una marcha ciudadana" y que "el partido no convoca". "Yo no estoy convocando, yo voy a participar. Es muy importante en este momento plantear algunos temas que están sucediendo y que son de enorme gravedad", sostuvo la exministra de Seguridad, quien señaló que cuestionarán "la cuarentena eterna, la reforma judicial que busca impunidad y la inseguridad".

En declaraciones a radio Mitre, la referente opositora subrayó que el PRO como partido "no convoca a ninguna marcha: son marchas ciudadanas". "Puedo asegurar que el 99 por ciento de los afiliados y adherentes del PRO sienten que es un momento para estar con banderas y en su auto, defendiendo la República. No tengo la menor duda", afirmó Bullrich.

Pese a las aclaraciones de que no se trata de una convocatoria del partido, este 17 de agosto, desde la cuenta oficial del PRO, publicaron un mensaje alusivo a la marcha: "Hace más ruido un solo hombre gritando que cien mil callando". En la imagen se ve una mujer levantando una bandera argentina, en una calle colmada de gente.

Elisa Carrió

La referente de la Coalición Civica-ARI se refirió a la marcha del 17 de agosto y la definió como una "defensa de la Constitución". En una entrevista a La Nación, Carrió sostuvo que la Constitución Nacional "no es flexible y es lo único que nos puede unir a todos los argentinos, cualquiera sea la ideología. La defensa de la Constitución es irrenunciable".

"El 17 de agosto, que es el aniversario de la muerte de quien nos dio la libertad, debemos pensar en la defensa de la Constitución, la verdad, la justicia, que es lo único que nos puede asegurar convivir entre nosotros", dijo.

Gerardo Morales

El gobernador de Jujuy dijo en diálogo con Reperfilar que no estaba de acuerdo con la convocatoria. A cargo de una provincia con una de las situaciones sanitarias más comprometidas, Morales sostuvo: “No quiero ser hipócrita, no estoy de acuerdo con las marchas que a veces la oposición convoca acá en Jujuy. Tampoco me parece que es la forma, en estos momentos, de expresar desacuerdo”, dijo.

Fernán Quirós

El ministro de Salud porteño pidió a las personas que participen de la Marcha del 17A que "tomen las máximas precauciones" para evitar la propagación del coronavirus. "La expresiones populares deben hacerse dentro del contexto que estamos viviendo, necesitamos que todo el mundo tome las máximas precauciones", sostuvo el ministro en conferencia de prensa este lunes.

En cuanto a las manifestaciones, que "hay forma de hacerlas dentro de sus casas, dentro de los autos, en lugares donde no se aglomeren, donde hay distanciamiento físico". "Les pedimos por favor que el esfuerzo colectivo que estamos haciendo todos juntos para poder salir de esta situación no corra riesgo por un subgrupo de la población que necesita expresarse", dijo.

Fernando Iglesias

El diputado de la oposición, publicó varios tuits convocando a la movilización: “Dice el Kirchnerismo que cuando la patria está en peligro todo vale excepto no defenderla y que te quedes en casa mientras se la llevan puesta #17AYoVoy”, escribió en una de las publicaciones.

“#17AJuntosContraLaImpunidad Con barbijo. Respetando la distancia social. No cayendo en provocaciones. Con bandera y cacerola en el balcón, si sos población de riesgo #NosotrosEstamos”, escribió en otro de sus tuits.

