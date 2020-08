La oposición buscó capitalizar la marcha del 17A

Este lunes 17 de agosto, en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias del país, sectores de la oposición manifestaron por una serie de consignas diversas, desde el rechazo a la cuarentena hasta el pedido de libertad, y apuntaron contra el gobierno de Alberto Fernández. En las calles también estuvieron presentes algunos dirigentes de la oposición, que buscaron capitalizar la protesta e hicieron hincapié en rechazar el proyecto de reforma judicial.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, estuvo presente en la movilización que se dio frente al obelisco, tal como había anticipado días atrás. Si bien fue en su auto, en un momento bajó del vehículo y desde allí grabó un video que luego compartió en sus redes sociales.

“Vengo a decirle al Presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero sí existe para miles de trabajadores: gastronómicos, artistas, plomeros. Un montón de gente que está pasándola mal por estar sin trabajar. La verdad es que me hubiera gustado mayor comprensión", sostuvo Bullrich.

En ese sentido, el video continúa: "También decirle que es hora de que levante la reforma de la Justicia. No se puede hacer una Justicia a la medida de la impunidad. Y por último, señor Presidente, comprenda, mire que hay un pueblo reclamando para un país con constitución y justicia. entienda, no se cierre”, le aconsejó la exministra de Seguridad.

En la mañana de este lunes, Bullrich también había enviado un mensaje desde sus redes sociales convocando a la marcha: “Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla". Gral. José de San Martín #17AJuntosContraLaImpunidad"

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, dijo que si bien no asistió a la marcha le pareció que la movilización “dio un mensaje importante al gobierno y a la oposición” "Yo no estuve en la marcha, me parecía importante que no tuviera un contenido de política-partidaria, la gente se expresó. Ha dado un mensaje importante al gobierno y a la oposición”, dijo Pichetto en diálogo con Crónica.

“Es un reclamo muy fuerte ligado a la libertad, a volver a recuperar el trabajo, a que la reforma judicial no se pueda hacer en este momento, a que hay un reclamo por el tema de la seguridad, que es un tema tremendo y que tiene que ver con algunas cuestiones que el propio gobierno cometió errores, al haber liberado presos que salieron a robar y matar", agregó el exsenador por Río Negro.

El diputado nacional del PRO y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Álvaro González, sostuvo que "la sociedad argentina protagonizó una movilización contundente expresando su descontento con la realidad" que se vive.

En un mensaje dirigido al oficialismo, subrayó que "esta expresión popular es más profunda que una marcha anticuarentena". "El pueblo hizo escuchar diferentes reclamos vinculados a la economía, a la transparencia y al rechazo a la reforma judicial", publicó en su cuenta de Twitter.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, resaltó que "la tensión en un sector de la sociedad no puede minimizarse" y le sugirió al oficialismo no "demonizar" a los manifestantes. "Demonizarlos no es el camino. Escuchar debe ser una de las virtudes de un estadista. La Reforma Judicial oficialista no es lo que necesita la Argentina. Hace falta Unidad Nacional verdadera para resolver los problemas", opinó el ex gobernador de Mendoza.

En tanto, el diputado nacional de la UCR Luis Petri, le habló directamente al presidente Alberto Fernández, y sostuvo que quienes salieron hoy a las calles “no son la oposición, no son los confundidos ni los tontos, tampoco los odiadores seriales, es la gente que dice ¡basta!".

Petri le pidió también al Gobierno que dé marcha atrás con el proyecto de reforma judicial. "Basta de gobernar por DNU y violar la Constitución, de atropellos a la República. ¡Es el grito de NO a la Reforma Judicial que consagra la impunidad!", publicó el dirigente de Mendoza.

En la misma línea, el diputado radical Diego Mestre compartió en redes sociales una imagen de su participación en la marcha desde Córdoba, que tuvo su epicentro frente al shopping Patio Olmos. "Porque soy de esos cordobeses que nunca van a mirar a un costado mientras intentan destruir a nuestro país. Hoy gritamos bien fuerte. Ojalá seamos escuchados!", publicó el legislador.

