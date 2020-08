17A: Cafiero pidió perdón a los médicos y culpó a una "minoría" por la marcha

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió a la marcha que impulsaron sectores de Juntos por el Cambio este 17 de agosto contra el Gobierno, pese a las advertencias de los peligros por posibles contagios ante la aglomeración de personas. El funcionario pidió perdón a los trabajadores de la salud "por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar".

Cafiero se disculpó así con "los médicos y las médicas, enfermeros y enfermeras, y a todo el personal esencial que está poniendo el cuerpo todos los días" luego de que en horas de la tarde de este lunes se vieran concentraciones masivas de gente en los principales puntos de la ciudad de Buenos Aires y en otras capitales del país, en un momento crítico de crecimiento de casos y con el desgaste del sistema de salud tras cinco meses de pandemia.

Pese a eso, el jefe de Gabinete destacó que "la inmensa mayoría de nuestros compatriotas se están cuidando y no porque apoyen al Gobierno", sino, explicó, porque "saben que esta pandemia es grave", declaró en diálogo con Télam.

Para Cafiero, esa mayoría que tomó consciencia del coronavirus "no aparece en los canales de televisión, ni en las coberturas de los diarios principales". "Insisto, no son ni oficialistas ni opositores, son argentinos y argentinas que entendieron que el único remedio que tenemos hasta que tengamos la vacuna es minimizar la circulación", expresó el dirigente del Frente de Todos.

En ese sentido, destacó que una vez que el peligro de la enfermedad pase, "la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad", entre los que habrá "hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos", dijo. Y aclaró: "Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos".

En la misma línea se expresó el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en sus redes sociales, quien consideró que parte de la sociedad "no valora el esfuerzo" que está haciendo el personal de salud abocado a la pandemia.

"Me entristece que una mínima parte de nuestra sociedad no comprenda el daño que le puede hacer a otros y otras con este tipo de expresiones. No valoran el esfuerzo que el sistema de salud está haciendo por cuidarnos. Los contagios se frenan si no circulamos. No hay recetas mágicas", publicó Kreplak.

