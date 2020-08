El presidente Alberto Fernández concedió una nueva entrevista este martes 11 de agosto y no perdió la oportunidad para responder a las críticas de Juntos por el Cambio. En particular, apunto al expresidente Mauricio Macri, que este lunes participó de en una reunión de Zoom en la que, junto a los principales dirigentes de su espacio político, volvió a criticar la cuarentena.

Ante estas críticas, el jefe de Estado fue contundente y afirmó que el riesgo continúa vigente en la Argentina y que conserva "el botón rojo" para volver a fase 1 en caso de que "sea necesario" por el crecimiento de contagios de las últimas semanas.

"Los riesgos no han pasado. No está en discusión la libertad de la gente. Todo el mundo es libre. La primera condición para ser libres es estar vivos", aseguró Fernández en diálogo con FM Futurock. Así respondió a los trascendidos que indican que su antecesor había criticado la cuarentena y la estrategia que lleva adelante el Gobierno Nacional contra la pandemia. También fue una respuesta a las declaraciones del líder opositor en su cuestionado viaje a Europa: al aterrizar en Francia, Macri dijo que había llegado "a una sociedad donde se vive en libertad y con responsabilidad".

En ese encuentro de Juntos por el Cambio llovieron las críticas a la cuarentena, tal como se sigue planteando, en especial, desde la Gobernación bonaerense. "Es insostenible", apuntó Cornejo en diálogo con PERFIL. La exministra de Seguridad y titular del PRO Patricia Bullrich coincidió: “La cuarentena ya no da más. El Gobierno de la Ciudad tuvo una actitud distinta que la Provincia de Buenos Aires”.

Con Macri, JxC criticó la cuarentena de Kicillof y las sesiones virtuales

Sobre la Reforma Judicial, el primer mandatario consideró que parece "insólito" que la oposición no quiera tratar el proyecto en el Congreso y sostuvo que forma "parte de la discusión hipócrita de la Argentina". "Un día que llegamos y hacemos una propuesta seria, deciden no discutirla porque no les gusta una comisión que no tiene nada que ver con esa ley. Estoy asombrado. Me parece insólito que no la quieran tratar", reprochó.

En cuanto a las internas en la coalición de Gobierno, y a un año del resonante triunfo en las PASO, Fernández sostuvo que el Frente de Todos fue "capaz de forjar una unidad", ante lo cual remarcó que no deben permitir que se fracture el espacio "por egos o actitudes personales".

"Fuimos capaces de lograr ese resultado porque fuimos capaces de forjar una unidad. Entendimos nuestras fortalezas y debilidades", sostuvo el mandatario.

Cornejo dijo que JxC no va a debatir la reforma judicial si es virtual: "Somos intransigentes"

"Lo que nunca debemos olvidar es que cuando nos dividieron nos pasó lo que nos pasó, lo que le pasó a la Argentina. No podemos permitirlo y menos por nuestros egos o actitudes personales", subrayó Fernández.

Por último, el presidente se refirió al proyecto de la legalización del aborto, que volvió a quedar postergado ante la pandemia, la crisis económica, y la falta de acuerdo parlamentario: "En cuanto pueda lo voy a mandar. Es un tema que la Argentina debe resolver", prometió. "Tengo muy en claro que cualquier momento sirve a otros para dividir a la sociedad en un momento en que tenemos que estar unidos por la pandemia. Tan pronto pueda lo voy a mandar. Después tendrá la discusión parlamentaria", concluyó.

